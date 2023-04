Zomrel francúzsky baletný tanečník Pierre Lacotte

Paríž 13. apríla (TASR) — Vo veku 91 rokov zomrel významný francúzsky tanečník a choreograf Pierre Lacotte, ktorý na začiatku 60. rokov pomohol slávnemu sovietskemu tanečníkovi Rudolfovi Nurejevovi vyhnúť sa návratu do Sovietskeho zväzu.



Ako napísal francúzsky denník Le Monde, podľa svojej manželky, bývalej baletnej primadony Ghislaine Thesmarovej, Lacotte zomrel v pondelok na sepsu, ktorá vznikla v dôsledku infikovania reznej rany.



Lacotte sa s Nurejevom spriatelil počas jeho parížskeho turné v roku 1961 a pomohol mu vydať sa francúzskej polícii. Stalo sa tak pred agentmi sovietskej tajnej služby KGB, ktorí na parížskom letisku Le Bourget dozerali na Nurejevov návrat do ZSSR.



Tento príbeh je vyobrazený aj v životopisnom filme o Nurejevovi s názvom The White Raven, ktorý bol uvedený v roku 2018.



Sovietske úrady dovolili zbehnutému tanečníkovi vrátiť sa do vlasti až o 25 rokov neskôr, na začiatku tzv. perestrojky, keď mu umožnili rozlúčiť sa s umierajúcou matkou. Rudolf Nurejev zomrel v januári 1993 v Paríži vo veku 54 rokov.



Lacottovu baletnú kariéru ukončilo zranenie nohy, takže od roku 1968 sa začal venovať choreografii, pričom sa špecializoval na balety 19. storočia. Hovorilo sa preto o ňom ako o archeológovi baletu.



Okrem iného zreštauroval balet La Sylphide z roku 1832, ktorý bol vôbec prvým baletom hraným výhradne na špičkách. Jeho posledným dielom bol balet Červený a čierny na motívy Stendhalovho románu. Uvádzal sa v roku 2021, keď mal Lacotte 89 rokov.



Lacottovým žiakom bol aj Jean Christophe Lesage, pod ktorého vedením Slovenské národné divadlo v Bratislave naštudovalo londýnsku verziu inscenácie komického baletu Zle strážené dievča.