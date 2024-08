Zomrel francúzsky herec Alain Delon

Alain Delon. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Paríž 18. augusta (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel legendárny francúzsky herec Alain Delon. V spoločnej tlačovej správe to v nedeľu oznámili jeho tri deti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.V tlačovej správe sa uvádza, že Delon zomrel v nedeľu v kruhu svojej rodiny vo svojom dome v Douchy v departemente Loiret v strednom Francúzsku, doplnil web France Info.Alain Delon bol jedným z najpopulárnejších hercov francúzskej kinematografie. Bol považovaný za jedného z najcharizmatickejších hercov na svete a vo Francúzsku aj za jedného z posledných príslušníkov generácie filmových hviezd, do ktorej sú zaraďovaní Romy Schneiderová, Yves Montand, Brigitte Bardotová, Jean Gabin či Jean-Paul Belmondo. Jeho meno bolo tiež synonymom mužskej krásy, konštatuje France Info.Svoju kariéru začal v 50. rokoch, keď mal len 22 rokov. Najvýznamnejším hereckým obdobím Alaina Delona boli 60. a 70. roky, keď hral vo filmoch takých režisérov, ako boli Luchino Visconti (Rocco a jeho bratia, 1960; Gepard, 1963), Michelangelo Antonioni (Zatmenie, 1962), René Clément (V žiari slnka, 1960), Louis Malle (Podivuhodné príbehy, 1968), Jean-Pierre Melville (Samuraj, 1967 a Osudový kruh, 1970).Filmy natočené od polovice 80. rokov už neboli také úspešné a Delon v roku 1998 ohlásil ukončenie svojej filmovej hereckej kariéry. Neskôr prijal iba drobné filmové roly, napr. vo filme Asterix a olympijské hry (2008).Od 70. rokov začal Delom niektoré svoje filmy aj produkovať a v 80. rokoch sa pokúsil i o réžiu - vo filme Kto nastaví kožu (1981) a Bojovník (1983).Jeho talent bol ocenený v roku 1985, keď získal francúzsku filmovú cenu César v kategórii najlepší herec za film Náš príbeh. V máji 2019 počas filmového festivalu v Cannes získal Čestnú palmu za svoju celoživotnú kariéru." zdôveril sa vtedy dojatý herec na pódiu Palais des Festivals.Udelenie tohto ocenenia Delonovi však sprevádzali kontroverzné reakcie: bol obvinený z mizogýnie a homofóbie a vznikla aj neúspešná petícia za to, aby mu cenu na festivale neudelili.V roku 1991 získal Delon hodnosť rytiera Čestnej légie a v roku 2005 bol vtedajším francúzskym prezidentom Jacquom Chiracom povýšený do hodnosti dôstojníka Čestnej légie za osobný prínos pre svetové filmové umenie.V roku 2019 Delon utrpel mozgovú príhodu a odvtedy sa jeho zdravotný stav postupne zhoršoval.Posledné roky jeho života sprevádzali aj problémy medzi Delonovou osobnou asistentkou Hiromi Rollinovou a jeho deťmi, ktoré mali podozrenie, že ich otca izoluje od zvyšku sveta, psychicky ho týra, nazerá do jeho listov a zneužíva lekárske informácie. Právnou cestou Delonovci napokon dosiahli, že Rollinová sa vlani v lete z jeho domu odsťahovala. Nasledovali však aj spory medzi súrodencami, ktoré sa týkali starostlivosti o otcovo zdravie.