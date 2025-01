Zomrel francúzsky režisér Blier, ktorý pre svet objavil G. Depardieua

Paríž 22. januára (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v utorok v Paríži francúzsky režisér, scenárista, spisovateľ a držiteľ ceny Oscar Bertrand Blier, ktorý má síce na konte viaceré tzv. artové filmy, ale preslávil sa ako ten, kto do sveta kinematografie vypustil neskoršiu hviezdu Gérarda Depardieua. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Režisérov syn Leonard Blier pre agentúru AFP spresnil, že jeho otec zomrel doma v Paríži, obklopený manželkou a deťmi.



Francúzsky denník Le Figaro napísal, že v Blierovi "odišiel jeden z posledných velikánov francúzskej kinematografie, ktorý si dokázal vytvoriť vlastný vesmír, napísal a režíroval filmy nezabudnuteľné pre mnohé generácie, priťahoval najvýznamnejších hercov".



Podľa AFP Blier "vtrhol na scénu" v čase, keď režisérom francúzskej Novej vlny "dochádzala para" a publikum oslnil svojimi čiernymi komédiami plnými marginálnych postáv, darebákov, nečestných policajtov a prostitútok.



Blier je považovaný za jedného z klasikov kinematografie 70. až 80. rokov minulého storočia. Svoju kariéru začal v roku 1963. Medzi jeho slávne diela patrí kriminálna komédia Buzíci (Les Valseuses) či film z roku 1977 Pripravte si vreckovky (Préparez vos mouchoirs), za ktorý získal americkú filmovú cenu Oscar v kategórii najlepší cudzojazyčný film.



V roku 1984 uviedol do kín drámu Náš príbeh (Notre histoire) s Alainom Delonom v hlavnej úlohe, za ktorú tento herec získal svoju jedinú francúzsku filmovú cenu Cézar vo svojej kariére. Samotný Blier dostal Cézara za najlepší scenár.



Medzinárodné publikum zaujal aj Blierov film Príliš krásna (Trop belle pour toi) s Depardieuom v hlavnej úlohe: hral muža, ktorého jeho krásna žena začne nudiť a zamiluje sa do svojej oveľa jednoduchšej sekretárky. Blier za tento film získal cenu poroty na filmovom festivale v Cannes a päť Cézarov vrátane ocenenia pre Depardieuovu filmovú a vtedy aj životnú partnerku Carole Bouquetovú.



V 90. rokoch 20. storočia - po sérii filmových prepadákov - mal Blier problémy so zabezpečením financovania svojich filmov. V roku 2010 sa vrátil k surrealizmu čiernou komédiou Zvonenie ľadu (Le Bruit des glaçons), v ktorom sa venoval téme rakoviny. O svojej chorobe vo filme rozprával alkoholu holdujúci spisovateľ v podaní Jeana Dujardina. Rakovina mala v tomto filme podobu muža, ktorého hral Albert Dupontel.