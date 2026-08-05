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Zomrel francúzsky spisovateľ a expredseda Goncourtovej akadémie Decoin
Decoin získal Goncourtovu cenu v roku 1977 za román John Peklo o umývačovi okien z kmeňa Čejenov v New Yorku.
Autor TASR
Paríž 5. augusta (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel francúzsky spisovateľ a scenárista Didier Decoin, držiteľ Goncourtovej ceny a bývalý predseda rovnomennej akadémie, ktorá túto prestížnu literárnu cenu udeľuje, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Decoin získal Goncourtovu cenu v roku 1977 za román John Peklo o umývačovi okien z kmeňa Čejenov v New Yorku. Do Goncourtovej akadémie vstúpil v roku 1995, pôsobil ako jej generálny tajomník a od januára 2020 do mája 2024 bol jej predsedom.
Pochádzal z umeleckej rodiny – jeho otcom bol filmový režisér Henri Decoin. Didier Decoin začal kariéru ako novinár v denníku France-Soir, neskôr spolupracoval napríklad s denníkom Le Figaro, časopisom Les Nouvelles littéraires či rozhlasovou stanicou Europe 1.
Ako spisovateľ debutoval už vo veku 20 rokov románom Le Procs l’amour. Neskôr napísal približne dve desiatky ďalších kníh, pričom najvýznamnejším úspechom bol román John Peklo. Po tom, ako zaň Decoin získal Goncourtovu cenu, priznal, že písanie je „nesmierne osamelé dobrodružstvo“, ale uznanie poroty je preňho záväzkom písať ešte lepšie.
Okrem literatúry sa venoval aj filmovej a televíznej tvorbe. Ako scenárista spolupracoval s viacerými významnými režisérmi vrátane Marcela Carného či Henriho Verneuila. Spolu s režisérom Marounom Bagdadim napísal scenár k filmu Hors la vie, ktorý v roku 1991 získal špeciálnu cenu poroty na filmovom festivale v Cannes.
Výraznú stopu zanechal najmä v televízii, pre ktorú napísal mnoho pôvodných scenárov aj adaptácií. V roku 1999 získal cenu Sept d’or za najlepší scenár k televíznej minisérii Gróf Monte Cristo podľa románu Alexandra Dumasa.
Decoin získal Goncourtovu cenu v roku 1977 za román John Peklo o umývačovi okien z kmeňa Čejenov v New Yorku. Do Goncourtovej akadémie vstúpil v roku 1995, pôsobil ako jej generálny tajomník a od januára 2020 do mája 2024 bol jej predsedom.
Pochádzal z umeleckej rodiny – jeho otcom bol filmový režisér Henri Decoin. Didier Decoin začal kariéru ako novinár v denníku France-Soir, neskôr spolupracoval napríklad s denníkom Le Figaro, časopisom Les Nouvelles littéraires či rozhlasovou stanicou Europe 1.
Ako spisovateľ debutoval už vo veku 20 rokov románom Le Procs l’amour. Neskôr napísal približne dve desiatky ďalších kníh, pričom najvýznamnejším úspechom bol román John Peklo. Po tom, ako zaň Decoin získal Goncourtovu cenu, priznal, že písanie je „nesmierne osamelé dobrodružstvo“, ale uznanie poroty je preňho záväzkom písať ešte lepšie.
Okrem literatúry sa venoval aj filmovej a televíznej tvorbe. Ako scenárista spolupracoval s viacerými významnými režisérmi vrátane Marcela Carného či Henriho Verneuila. Spolu s režisérom Marounom Bagdadim napísal scenár k filmu Hors la vie, ktorý v roku 1991 získal špeciálnu cenu poroty na filmovom festivale v Cannes.
Výraznú stopu zanechal najmä v televízii, pre ktorú napísal mnoho pôvodných scenárov aj adaptácií. V roku 1999 získal cenu Sept d’or za najlepší scenár k televíznej minisérii Gróf Monte Cristo podľa románu Alexandra Dumasa.