Zomrel francúzsky výtvarník známy pod menom Ben

Nice 5. júna (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v juhofrancúzskom letovisku Nice francúzsky výtvarník známy pod menom Ben, ktorý sa preslávil textovými maľbami (ecritúrami) - údernými sloganmi s využitím ozdobného písma pod rôznym sklonom. V 60. rokoch bol jedným z najznámejších predstaviteľov hnutia Fluxus - medzinárodného hnutia výtvarníkov, skladateľov a dizajnérov založeného v roku 1960 Litovčanom Georgeom Maciunasom.



Ako informoval spravodajský web France Info, telo umelca so strelným poranením hlavy sa našlo v stredu v jeho dome v Nice. Médiá špekulujú o samovražde, ktorá by mohla súvisieť s nedávnym úmrtím manželky umelca, ktorého občianske meno je Ben Vautier. Prípadom sa zaoberá prokuratúra.



Benove diela sú v najvýznamnejších súkromných a verejných zbierkach po celom svete, vrátane galérie MoMA v New Yorku a Musée National d'Art Moderne v Paríži.



Spravodajský web Nice Matin dodal, že Ben okrem významných monumentálnych diel vystavených v najväčších galériách sveta vedel svoje umenie demokratizovať. Stál napr. najmä pri zrode značenia električkových tratí v Nice a mnohí - nielen francúzski - mileniáli - ľudia narodení medzi začiatkom 80. a koncom 90. rokov - majú v pamäti školské pomôcky s filozofickými či vtipnými sloganmi napísanými ľahko rozpoznateľným Benovým rukopisom.



Francúzska ministerka Rachida Datiová vo svojej reakcii na sieti X napísala, že svet kultúry prišiel o legendu. Dodala, že Ben po sebe zanechal takmer 12.000 umeleckých diel, pričom jeho jeho humorné, niekedy satirické nápisy "sprevádzali a poznačili celé generácie". Podľa Datiovej Benov "slobodný duch bude veľmi chýbať, ale vďaka jeho umeniu bude Francúzsko žiariť po celom svete".