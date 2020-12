Zomrel fyzik Ben Abeles, jedno z Wintonových detí

Praha 15. decembra (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel v Británii fyzik Benjamin Abeles, ktorý pochádzal z českej židovskej rodiny a v mladosti žil v Prahe. Pred druhou svetovou vojnou sa dostal do Británie v transporte židovských detí, ktorý zorganizoval Nicholas Winton. O jeho úmrtí informoval v pondelok na Facebooku jeho syn David E. Abeles.



Abeles, ktorému Česi hovorili aj Bedřich, vyvinul tiež zdroj energie pre vesmírne sondy, používaný dodnes. Podľa svojho syna zomrel v Leicesteri v Anglicku. Vďaka svojim starým rodičom sa stal jedným z mála židov svojej generácie, ktorí mali to šťastie a prežili nemeckú okupáciu, uviedol.



Abeles sa narodil v roku 1925 vo Viedni v českožidovskej rodine a od roku 1933 žil v Prahe. Slúžil aj v britskom letectve. Po vojne sa vrátil do hlavného mesta oslobodeného Československa. Jeho rodina však holokaust neprežila.



Štúdiá dokončil Abeles v Izraeli, kam vycestoval legálne v roku 1949. Ako fyzik sa preslávil v USA, kam odišiel v roku 1956.



Abeles mal české, americké aj izraelské občianstvo. "Otec bol skutočne prírodný živel, ktorý cítil úprimnú empatiu a solidaritu so všetkými utečencami," uviedol Abelesov syn.



Nicholas Winton zorganizoval transporty, ktoré z nacistami okupovaného Československa dopravili do Británie 669 židovských detí. Záchrane ďalších zabránila druhá svetová vojna. O Wintonovej akcii nakrútil režisér Matej Mináč dokument, na ktorého britskej premiére sa v roku 2011 zúčastnil v Londýne i samotný Abeles.