Zomrel fyzik, ktorého Rusko stíhalo za prezradenie štátneho tajomstva

Moskva 30. apríla (TASR) – Vo veku 77 rokov zomrel ruský vedec Viktor Kudriavcev, ktorý bol obvinený z vlastizrady. Dopustil sa jej údajne tým, že belgickému neziskovému vedeckému inštitútu The von Karman Institute for Fluid Dynamics poskytol utajované informácie využiteľné pri výrobe zbraní. Vedec toto obvinenie odmietal.



Podľa agentúry Interfax o vedcovom úmrtí informoval jeho právnik Ivan Pavlov, ktorý Kudriavcevov prípad označil za názorný príklad toho, ako „tajné služby likvidujú ruskú vedu. V pravom zmysle slova".



Voči tomuto fyzikovi z Ústredného vedeckovýskumného ústavu strojárenstva (CNIIMaš) bolo vznesené obvinenie z prezradenia informácií, ktoré boli predmetom štátneho tajomstva. Jeho advokáti však tvrdili, že ich mandant nemal k takýmto spisom prístup posledných viac ako 20 rokov.



Vládny program FP7-Space, ktorého sa obvinenie týkalo, bol schválený na vládnej úrovni a odpočty o ňom boli vo verejne dostupných databázach. Aj inštitút The von Karman Institute for Fluid Dynamics uviedol, že po dôkladnom preštudovaní nedokáže nájsť nijaké stopy o zverejnení utajovaných informácií.



Od júla 2018 bol Kudriavcev vo vyšetrovacej väznici Lefortovo, kde sa mu výrazne zhoršil zdravotný stav. V septembri 2019 ho z vyšetrovacej väzby prepustili zo zdravotných dôvodov, keďže bol onkologický pacient. Kudriavcev sa však musel zaviazať, že neodíde za hranice Ruska. Vlani v lete bolo vyšetrovanie jeho prípadu pozastavené.



Ľudskoprávne združenie Memorial uznalo Kudriavceva za politického väzňa. Jeho prepustenie z väzenia žiadala prezidentská Rada pre ľudské práva, členovia Ruskej akadémie vied i jej predseda Alexandr Sergejev.



Moskovský súd vlani odsúdil za vlastizradu Kudriavcevovho žiaka, bývalého šéfa inštitútu CNIIMaš Romana Kovaľova. Podľa niektorých zdrojov Kovaľov priznal svoju vinu. Súd mu vymeral sedem rokov väzenia. Samotný Kudriavcev, ako uviedli jeho právnici, odmietol svedčiť proti svojmu žiakovi.