Zomrel generál Gary Prado Salmón, ktorý v roku 1967 zajal Che Guevaru

La Paz 7. mája (TASR) - Bolívijský generál Gary Prado Salmón, ktorý v roku 1967 zajal ikonu komunistickej revolúcie Ernesta "Che" Guevaru, zomrel v sobotu vo veku 84 rokov, uviedol jeho syn na sociálnej sieti.



"Bola pri ňom jeho manželka a deti. Zanechal nám odkaz lásky, čestnosti a odvahy. Bol to úžasný človek," napísal na Facebooku jeho syn Gary Prado Arauz. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy tlačovej agentúry AFP.



Prado Salmón velil 8. októbra 1967 v juhozápadnej Bolívii hliadke, ktorá zajala zmieneného argentínskeho marxistického revolucionára. Ten bol počas tejto vojenskej operácie zranený.



Bolívijská armáda o deň neskôr na príkaz prezidenta Reného Barrientosa 39-ročného Che Guevaru popravila. Che Guevara sa preslávil po boku Fidela Castra počas kubánskej komunistickej revolúcie.



Prado Salmón mal od polovice apríla zdravotné komplikácie a liečil sa v nemocnici. Bolívijský kongres ho vyhlásil za národného hrdinu za úlohu pri Che Guevarovom zajatí.



Prado Salmón zostal po náhodnom postrelení do chrbtice v roku 1981 ochrnutý. V roku 1988 odišiel z armády do dôchodku.