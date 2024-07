Zomrel generálny tajomník komunistickej strany Nguyen Phu Trong

Hanoj 19. júla (TASR) - Vodca Komunistickej strany Vietnamu Nguyen Phu Trong zomrel v piatok vo veku 80 rokov vo vojenskej nemocnici. Príčinami smrti boli podľa štátnych médií vysoký vek a vážne ochorenie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Nguyen Phu Trong, ktorý od roku 2011 pôsobil vo funkcii generálneho tajomníka vládnucej Komunistickej strany Vietnamu (KSV), bol považovaný za najmocnejšieho muža krajiny. V rokoch 2018 - 2021 zastával aj post prezidenta.



Zomrel iba deň po tom, čo avizoval odovzdanie moci, aby sa mohol sústrediť na podstúpenie liečby neznámej choroby. Od roku 2019 utrpel niekoľko mozgových príhod.



Trongove kompetencie dostal prezident To Lam, bývalý minister verejnej bezpečnosti, ktorý sa dlho usiloval o najvyšší post. Dosiaľ zastával prevažne ceremoniálnu funkciu hlavy štátu.



Trong sa naposledy objavil na verejnosti 20. júna, keď rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putin počas jeho návštevy Vietnamu.



"K organizácii pohrebu na štátnej úrovni bude vydané osobitné vyhlásenie," uviedli vietnamské médiá, ktoré citovala AFP. Ústredný výbor KSV ešte vo štvrtok vyzval stranu, občanov aj armádu na absolútnu dôveru vo vedenie strany a riadenie štátu.



Trongov zdravotný stav už vopred podnecoval špekulácie, že nebude môcť zotrvať vo svojej funkcii do roku 2026, keď sa uskutoční zjazd KSV, na ktorom sa očakáva vymenovanie jeho nasledovníka na post generálneho tajomníka KSV. Táto funkcia má v hierarchii krajiny de facto najvyššiu autoritu, je nasledovaná prezidentom, predsedom vlády a šéfom Národného zhromaždenia.



Vietnamský komunistický režim, ktorý sa nachádza uprostred zásadných reforiem, v uplynulých mesiacoch zažil viacero otrasov. O svoje funkcie v rámci boja proti korupcii prišli ministri, vedúci predstavitelia podnikov aj dvaja prezidenti.



Lama do prezidentskej funkcie vymenoval parlament v máji po tom, čo bol jeho predchodca Vo Van Thuong donútený odstúpiť pre podozrenia v korupcie.