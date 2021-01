Zomrel gitarista britskej skupiny The Animals Hilton Valentine

Londýn 31. januára (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel britský gitarista Hilton Valentine, jeden zo zakladajúcich členov rockovej hudobnej skupiny The Animals. V nedeľu o tom informovala agentúra AP.



O úmrtí gitaristu ako prvé informovalo hudobné vydavateľstvo skupiny ABKCO Music, ktorému správu potvrdila jeho manželka Germaine. Valentine zomrel v piatok 29. januára.



Valentine sa narodil v roku 1943 v prístavnom meste North Shields na severe Anglicka. Na gitaru začal hrať v 13 rokoch. Skupinu The Animals pomohol založiť v roku 1963, pričom ich najväčší hit, blues-rockovú verziu ľudovej piesne "The House of the Rising Sun" (Dom vychádzajúceho slnka) nahrali už o rok neskôr.



Ďalšími troma pôvodnými členmi boli spevák Eric Burdon, organista Alan Price, bubeník John Steel a Chas Chandler na basovej gitare. The Animals boli uvedení do Rokenrolovej siene slávy v roku 1994.



Valetine bol súčasťou skupiny štyri roky. Neskôr sa vydal na sólo dráhu a presťahoval sa do USA. Posledné roky života prežil v štáte Connecticut.