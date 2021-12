Zomrel gitarista Luboš Andršt, hral s B.B. Kingom či Mariánom Vargom

Praha 21. decembra (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel český gitarista a skladateľ Luboš Andršt. Spätý je predovšetkým s kapelami Energit, Blues Band, Jazz Q alebo Framus Five. V pondelok neskoro večer o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Spevák Michal Prokop, ktorý stojí na čele Framus Five, na Facebooku napísal: "V noci na dnešok zomrel môj najstarší spoluhráč, úžasný muzikant a spolužiak v rockovej škole, ako vždy hovorieval, Luboš Andršt. Budeme naňho zajtra spomínať v Lucerne. Spolu s nami i jeho bratranec Petr Janda. RIP kamarát!"



Vo Veľkej sále pražskej Lucerny je na utorok naplánovaný Prokopov vianočný koncert so skupinou Framus Five, pripomína web Českej televízie.



Andršt hrával blues, artrock aj jazzrock.







Spolupracoval okrem iných s Jiřím Stivínom, Mariánom Vargom, Petrom Lipom, Martou Kubišovou, Emilom Viklickým či s Martinom Kratochvílom v jeho zostave Jazz Q. Dvakrát hral s legendárnym americkým bluesovým gitaristom, spevákom a skladateľom B.B. Kingom.



Prácu mu v poslednom čase komplikoval zlý zdravotný stav. "Je už pol roka v nemocnici a jeho zdravotný stav mu neumožňuje hrať. Jeho rodina si neželá, aby sa zverejňovali podrobnosti," povedal Prokop ešte v májovom rozhovore pre český denník Právo.