Zomrel gitarista skupiny Red Hot Chili Peppers Jack Sherman

Los Angeles 22. augusta (TASR) - Vo veku 64 rokov zomrel gitarista americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers Jack Sherman. Informovali o tom v sobotu na účte na Instagrame členovia tejto formácie. Príčinu Shermanovej smrti však neuviedli, píše spravodajská stanica Sky News.



"My z rodiny RHCP by sme chceli Jackovi Shermanovi, ktorý nás opustil, zaželať pokojnú plavbu na druhý svet," napísala hudobná formácia na spomínanej sociálnej sieti.



"Jack si zahral na našom debutovom albume (The Red Hot Chili Peppers), ako aj na našom prvom turné po Spojených štátoch (v roku 1984). Bol výnimočným človekom a ďakujeme mu za všetky dobré i zlé časy, ako aj za všetky ostatné," uviedli členovia Red Hot Chili Peppers.



Sherman sa k Red Hot Chili Peppers pridal v decembri 1983, keď nahradil zakladajúceho člena skupiny Hillela Slovaka. Ten sa ku skupine vrátil opäť v roku 1985.



Neskôr sa Sherman podieľal aj na ďalších albumoch kapely, ako napríklad The Abbey Road E.P. či Mother's Milk. Spolupracoval aj s ďalšími svetoznámymi hudobníkmi, ako napríklad s Bobom Dylanom či s Georgeom Clintonom, doplnila BBC.