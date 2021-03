Zomrel Gordon Liddy, jeden zo strojcov škandálu Watergate

Na archívnej snímke Richard Nixon po boku svojej manželky Pat. Foto: TASR/AP

Washington 31. marca (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel v utorok bývalý príslušník amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Gordon Liddy, ktorý bol v roku 1972 kľúčovou postavou vniknutia do sídla Demokratickej strany v komplexe Watergate vo Washingtone. Šlo o škandál, ktorý sa skončil odstúpením prezidenta Richarda Nixona. O Liddyho úmrtí informovali americké médiá.Liddy zomrel v dome svojej dcéry vo Virgínii, uviedol jeho syn pre denník The New York Times. Jeho úmrtie nesúvisí s chorobou COVID-19, Liddy trpel Parkinsonovou chorobou.Liddy, bývalý agent FBI, politický stratég a právnik, zorganizoval počas Nixonovej kampane za znovuzvolenie do úradu prezidenta USA dve vlámania do kancelárií demokratov v komplexe Watergate.Prvýkrát dohliadal na operáciu spočívajúcu v montáži odpočúvacích zariadení, aby pomohol ľuďom z Nixonovho tímu pochopiť, čo plánuje jeho demokratický rival George McGovern. Keď o niekoľko týždňov poslal do kancelárií ďalšiu skupinu agentov, policajti ich chytili a sprisahanie bolo odhalené.Liddy bol obvinený z vlámania, odpočúvania a sprisahania. Za sprisahanie ho odsúdili 20 rokov väzenia, ale odsedel si iba 52 mesiacov - jeho trest zmenil demokrat Jimmy Carter, ktorý predtým v prezidentských voľbách porazil Geralda Forda, Nixonovho bývalého viceprezidenta.Práve Ford ako viceprezident nastúpil do úradu hlavy štátu, keď sa Nixon - ako prvý americký prezident v dejinách - vzdal funkcie.Po prepustení z väzenia Liddy písal trilery a non-fiction knihy, vrátane vlastných spomienok na vlámanie do komplexu Watergate a čas strávený vo väzení. Neskôr sa stal moderátorom rozhlasových tolkšou a objavil sa dokonca aj v seriáli Miami Vice.