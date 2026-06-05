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Zomrel herec Anthony Head známy zo seriálu Buffy, premožiteľka upírov

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Na archívnej snímke zo 4. januára 2012 anglický herec a hudobník Anthony Head prichádza na európsku premiéru filmu "Železná lady " v Londýne. Foto: TASR/AP

Hercove dcéry Emily a Daisy pre tlačovú agentúru Press Association uviedli, že ich otec zomrel na komplikácie spôsobené zápalom pľúc.

Autor TASR
Londýn 5. júna (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrel britský herec Anthony Head známy najmä úlohami v seriáloch Buffy, premožiteľka upírov a Ted Lasso. Oznámila to v piatok jeho rodina, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Hercove dcéry Emily a Daisy pre tlačovú agentúru Press Association uviedli, že ich otec zomrel na komplikácie spôsobené zápalom pľúc. Head sa v Spojenom kráľovstve preslávil v 80. rokoch 20. storočia vďaka sérii reklám na instantnú kávu Nescafé.

V Spojených štátoch sa Head presadil ako knihovník Rupert Giles, mentor ústrednej postavy v kultovom seriáli Buffy, premožiteľka upírov, ktorý sa vysielal v rokoch 1997 až 2003. Neskôr stvárnil postavu Ruperta Manniona v populárnom seriáli Ted Lasso.

Náš smútok je oveľa väčší ako diera, ktorú po sebe zanechal, ale vieme, že jeho odkaz bude žiť ďalej, v seriáloch, ktorých bol súčasťou, a v publiku, ktoré ich miluje,“ uviedli hercove dcéry.
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