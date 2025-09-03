< sekcia Zahraničie
Zomrel herec Graham Greene, ktorého preslávil film Tanec s vlkmi
Bol nominovaný na Oscara za stvárnenie indiánskeho šamana Kicking Bird (Kopajúci vták) vo filme Tanec s vlkmi.
Autor TASR
New York 3. septembra (TASR) — Vo veku 73 rokov zomrel v pondelok v Stratforde v kanadskej provincii Ontário po dlhom boji s bližšie nešpecifikovanou chorobou Graham Greene, herec z radov domorodých obyvateľov, ktorý bol nominovaný na Oscara za stvárnenie indiánskeho šamana Kicking Bird (Kopajúci vták) vo filme Tanec s vlkmi. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na magazín Variety.
Greene sa narodil 22. júna 1952 v Ohswekene v Ontáriu v rezervácii Six Nations ako príslušník kmeňa Oneidov. Predtým, ako sa v 70. rokoch stal hercom, pracoval ako kreslič, robotník v oceliarni, zvárač a tesár. Hereckú kariéru začal dramatickým seriálom The Great Detective (1979) a filmom Running Brave (1983).
Do širšieho povedomia sa dostal prelomovou úlohou Kopajúceho vtáka vo westerne Tanec s vlkmi z roku 1990, ktorý režíroval Kevin Costner. Greenova nominácia na Oscara v nasledujúcom roku bola jednou z dvanástich, ktoré film získal – nakoniec bol ovenčený siedmimi Oscarmi vrátane hlavných cien za najlepší film a najlepšiu réžiu.
Ďalšiu výraznú úlohu mal v dráme Zelená míľa z roku 1999, ktorú režíroval Tom Hanks a Greene v nej stvárnil indiána Arlena Biterbucka čakajúceho v cele smrti na vykonanie rozsudku.
Greene sa vo svojej bohatej kariére objavil sa aj vo filmoch Maverick (1994), Smrtonosná pasca 3 (1995), Twilight sága: Úsvit – 2. Časť (2012) či Wind River (2017).
Hral aj v mnohých televíznych seriáloch ako Reservation Dogs, 1883, Poslední z nás alebo Kráľ Tulsy.
V roku 2000 získal Greenov titul Listen to the Storyteller cenu Grammy za najlepší album hovoreného slova pre deti. Zahral si aj v mimoriadne obľúbenej videohre z roku 2018 s názvom Red Dead Redemption 2.
Za film Skins z roku 2002, ktorý dokumentuje život v indiánskej rezervácii, bol nominovaný na cenu Independent Spirit Award.
