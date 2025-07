Zomrel herec Malcolm-Jamal Warner zo seriálu Show Billa Cosbyho

Los Angeles 22. júla (TASR) - Americký herec Malcolm-Jamal Warner, ktorý hral syna v úspešnom sitcome „Show Billa Cosbyho“, sa vo veku 54 rokov utopil v Kostarike. Informuje tlačová agentúra AFP. Warner stvárnil milého Thea Huxtablea vo všetkých ôsmich sezónach seriálu, ktorý viedol komediálny herec Bill Cosby, dnes už s poškvrnenou povesťou.



„V nedeľu popoludní sme dostali hlásenie o dospelom mužovi, ktorý zomrel v okrese Cahuita na následky udusenia utopením. Keď obeť vstúpila do mora, zrejme ju odtiahol silný prúd. Muža vytiahli náhodní okoloidúci na pláži, ale záchranári ho vyhlásili za mŕtveho,“ uvádza sa vo vyhlásení vyšetrujúcej polície. Miestne úrady ho identifikovali. Tragický incident sa stal v provincii Limón na karibskom pobreží Kostariky. Herec v tejto oblasti dovolenkoval.



Warner, ktorý bol nominovaný na cenu Emmy za prácu v seriáli „Show Billa Cosbyho“, sa objavil aj v sitkomoch „Malcolm & Eddie“ a „Reed Between the Lines“.



„Show Billa Cosbyho“, ktorá sa vysielala v rokoch 1984 až 1992, bola jedným z najväčších televíznych hitov svojej doby. Seriál sa zameriaval na Huxtableovcov, černošskú rodinu z vyššej strednej vrstvy žijúcu v newyorskom Brooklyne. Seriál bol inšpirovaný stand-up vystúpeniami Billa Cosbyho, ktorý hral patriarchu rodiny, úspešného lekára Cliffa Huxtablea.



Seriál bol komerčným hitom, úspech zožal aj u kritikov a je všeobecne považovaný za prelomový pre svoje zobrazenie milujúcej, šťastnej černošskej rodiny v USA. Jeho odkaz však v uplynulých rokoch zatienili desiatky sťažností na Cosbyho zo sexuálneho obťažovania.