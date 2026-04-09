Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
SVET FILMU SMÚTI: Zomrel známy nemecký herec

Mario Adorf, archívne foto. Foto: TASR/AP

Paríž 9. apríla (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel známy nemecký herec Mario Adorf, uviedol vo štvrtok jeho dlhoročný manažér Michael Stark. TASR o tom informuje podľa správy denníka Bild.

Stark uviedol, že Adorf zomrel po krátkej chorobe v stredu predpoludním vo svojom byte v Paríži. Herec predtým po svojom manažérovi adresoval poďakovanie publiku za desaťročia trvajúcu podporu.

Uznávaný nemecký umelec od roku 1954 stvárnil vyše 200 filmových aj televíznych postáv a zahral si okrem iného tiež v Oscarom ocenenej snímke Plechový bubienok (1979). Zároveň je autorom viacerých úspešných, prevažne autobiografických kníh.

Adorf sa narodil v 8. septembra 1930 v Zürichu vo Švajčiarsku ako nemanželské dieťa talianskeho chirurga Mattea Mennitiho a nemeckej lekárskej asistentky Alice Adorfovej. Vyrastal v rodnom meste svojho starého otca z matkinej strany, v Mayene, kde ho vychovávala jeho slobodná matka. „Jeho umenie spočívalo v stvárňovaní zloduchov, mafiánov a zradných patriarchov tak ľudsky, že diváci sa často stavali na stranu 'zlých chlapcov'. Vždy bol vďačný za príležitosti, ktoré mu tieto rozmanité úlohy poskytovali. Skvelý a jedinečný človek, ktorý napriek svojmu obrovskému úspechu nikdy nestratil spojenie s realitou,“ napísal Bild.

Mario Adorf bol dvakrát ženatý, z prvého manželstva s nemeckou herečkou a divadelnou režisérkou Lis Verhoevenovou mal dcéru Stellu Mariu (62). Jeho druhou manželkou bola Francúzska Monique Faye Adorfová.
