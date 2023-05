Zomrel herec Peter Simonischek,známy z filmov Tlmočník či Toni Erdmann

Viedeň 30. mája (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel v noci na utorok vo Viedni rakúsky divadelný a filmový herec Peter Simonischek. Medzinárodne známym sa stal vďaka postave vo filme Toni Erdmann z roku 2016 v réžii Maren Adeovej. Správu o hercovom úmrtí potvrdilo aj viedenské divadlo Burgtheater. TASR informuje na základe správ agentúr APA a DPA.



Peter Simonischek stvárnil množstvo divadelných, filmových i televíznych rol a diváci ho poznali v rozmanitých polohách - od komediálnej, až po dramatickú.



V snímke Toni Erdmann o vzťahu otca a dcéry, ktorá bola v roku 2017 nominovaná na Oscara v kategórii najlepší medzinárodný film, si zahral jednu z hlavných postáv po boku Sandry Hüllerovej. V roku 2018 ho do svojho filmu Tlmočník obsadil aj slovenský režisér Martin Šulík. V tomto roadmovie sledujeme dvoch starých pánov (syna bývalého esesáka a slovenského Žida, ktorému tento esesák zavraždil rodinu), aby počas cesty po Slovensku spoznali pravdu o svojej minulosti.



Na slávnom festivale klasickej hudby Salzburger Festspiele v rokoch 2002-2009 stvárnil rekordných viac než 100-krát postavu "Jedermanna". Hra dramatika Huga von Hofmannsthala je príbehom zomierania bohatého muža.



Na divadelných doskách začínal Peter Simonischek v Schauspielhaus Graz. Neskôr dostal trvalý angažmán v Stadttheater St. Gallen, v roku 1970 prešiel do divadla v Berne. Pôsobil aj v Staatstheater Darmstadt a Schauspielhaus Düsseldorf. Od roku 1979 bol 20 rokov členom súboru divadla Berliner Schaubühne. V roku 1999 sa vrátil do viedenského Burgtheatru. Tvarovala ho najmä spolupráca s renomovanými režisérmi, ako napríklad s Bobom Wilsonom, Lucom Bondym či Petrom Steinom.