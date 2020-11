Zomrel hlavný palestínsky vyjednávač Saíb Irikát

Jeruzalem 10. novembra (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel Saíb Irikát, hlavný palestínsky vyjednávač na rokovaniach s Izraelom a dlhoročný poradca palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása.



Ako informoval denník The Times of Israel, Irikát podľahol chorobe COVID-19, pre ktorú ho v druhej polovici októbra hospitalizovali v nemocnici Hadasa v Jeruzaleme.



Jeho stav považovali izraelskí lekári za veľmi vážny až kritický. Vzhľadom na dýchacie problémy bol krátko po hospitalizácii uvedený do umelého spánku a napojený na respirátor.



Izraelskí lekári dodali, že Irikátova liečba pre nich predstavuje nesmiernu výzvu, keďže ide o pacienta po transplantácii pľúc s potlačeným imunitným systémom, ktorý okrem vírusovej infekcie zápasil aj infekciou s bakteriálnou.



Saíb Irikát roky trpel chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a preto v roku 2017 v USA podstúpil transplantáciu pľúc.



Irikát bol desaťročia kľúčovou osobnosťou palestínskej politiky a v roku 2015 sa stal generálnym tajomníkom Organizácie pre oslobodenie Palestíny. Často bol hlavným partnerom pre zahraničných vyslancov a médiá.



Bol jedným z hlavných strojcov mierových dohôd z Osla, podpísaných v roku 1995, a zasadzoval sa za riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe existencie dvoch nezávislých štátov - izraelského a palestínskeho. Bol veľkým odporcom plánu pre riešenie situácie na Blízkom východe, ktorý koncom januára tohto roku predložil prezident USA Donald Trump.



Podľa denníka The Times of Israel bol však Irikát aj kontroverznou osobnosťou: pre niektorých Izraelčanov bol stelesnením palestínskych síl odmietajúcich kompromis so židovským štátom. V Izraeli mu vyčítajú aj jeho falošné obvinenie, že Izrael v roku 2002 zmasakroval stovky Palestínčanov v utečeneckom tábore Džanín.



Pre frustrovaných Palestínčanov bol zasa Irikát vnímaný ako súčasť starnúceho a nemenného palestínskeho vedenia, ktoré nesplnilo svoj hlavný prísľub - vznik palestínskeho štátu -, aj keď pokračovalo v koordinácii týchto plánov s Izraelom.