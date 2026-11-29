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Zomrel hudobník a spoluzakladateľ skupiny The Beach Boys, mal 85 rokov
Michael Edward Love sa narodil 15. marca 1941 v Los Angeles.
Autor TASR
Los Angeles 29. novembra (TASR) - Vo veku 85 rokov v sobotu zomrel Mike Love, americký hudobník a spoluzakladateľ skupiny Beach Boys. Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP a magazínu Variety.
„S hlbokou úctou oznamujem, že Mike Love dnes večer zomrel obklopený svojou rodinou,“ uviedla publicistka hudobníka Katie Altmanová. Hudobníka označila za ikonu americkej kultúry a do pamäti sa podľa jej slov zapíše svojím výnimočným talentom a inšpiráciou, ktorú priniesol generáciám hudobníkov.
„Oslavujeme jeho mimoriadny prínos americkej hudbe a radosť, ktorú mu prinášalo vystupovanie pred jeho milovanými fanúšikmi,“ dodala.
Michael Edward Love sa narodil 15. marca 1941 v Los Angeles. Jeho matka Emily bola sestrou Murryho Wilsona, ktorého traja synovia Brian, Carl a Dennis sa stali jadrom skupiny The Beach Boys. K skupine sa pridal aj ich rodinný priateľ Al Jardine.
Skupina The Beach Boys vznikla v roku 1961 a počas svojej kariéry predala viac než 100 miliónov nahrávok. Jej debutom bola skladba Surfin’, ktorá vyšla v novembri 1961. Po ďalšej skladbe Surfin’ Safari sa začalo päťročné obdobie, počas ktorého skupina zaznamenala 16 po sebe nasledujúcich skladieb v prvej štyridsiatke americkej hitparády. Úspech tejto druhej skladby priniesol skupine zmluvu s vydavateľstvom Capital Records, ktoré v októbri 1962 vydalo prvý album The Beach Boys s názvom Surfin’ Safari. Mike Love spieval hlavné vokály v ôsmich z jeho dvanástich skladieb, informuje denník The New York Times.
Jeden zo spoluzakladateľov skupiny Brian Wilson zomrel v roku 2025 vo veku 82 rokov.
Mike Love vystupoval so skupinou aj v tomto roku, pričom jeho posledné vystúpenie sa uskutočnilo 10. októbra v Nashville. V roku 2025 bol Love uvedený do Siene slávy skladateľov.
„S hlbokou úctou oznamujem, že Mike Love dnes večer zomrel obklopený svojou rodinou,“ uviedla publicistka hudobníka Katie Altmanová. Hudobníka označila za ikonu americkej kultúry a do pamäti sa podľa jej slov zapíše svojím výnimočným talentom a inšpiráciou, ktorú priniesol generáciám hudobníkov.
„Oslavujeme jeho mimoriadny prínos americkej hudbe a radosť, ktorú mu prinášalo vystupovanie pred jeho milovanými fanúšikmi,“ dodala.
Michael Edward Love sa narodil 15. marca 1941 v Los Angeles. Jeho matka Emily bola sestrou Murryho Wilsona, ktorého traja synovia Brian, Carl a Dennis sa stali jadrom skupiny The Beach Boys. K skupine sa pridal aj ich rodinný priateľ Al Jardine.
Skupina The Beach Boys vznikla v roku 1961 a počas svojej kariéry predala viac než 100 miliónov nahrávok. Jej debutom bola skladba Surfin’, ktorá vyšla v novembri 1961. Po ďalšej skladbe Surfin’ Safari sa začalo päťročné obdobie, počas ktorého skupina zaznamenala 16 po sebe nasledujúcich skladieb v prvej štyridsiatke americkej hitparády. Úspech tejto druhej skladby priniesol skupine zmluvu s vydavateľstvom Capital Records, ktoré v októbri 1962 vydalo prvý album The Beach Boys s názvom Surfin’ Safari. Mike Love spieval hlavné vokály v ôsmich z jeho dvanástich skladieb, informuje denník The New York Times.
Jeden zo spoluzakladateľov skupiny Brian Wilson zomrel v roku 2025 vo veku 82 rokov.
Mike Love vystupoval so skupinou aj v tomto roku, pričom jeho posledné vystúpenie sa uskutočnilo 10. októbra v Nashville. V roku 2025 bol Love uvedený do Siene slávy skladateľov.