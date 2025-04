Zomrel hudobný producent Roy Thomas Baker, stál za Bohemian Rhapsody

Londýn 23. apríla (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel britský hudobný producent Roy Thomas Baker. Skonal už 12. apríla, ale jeho rodina sa o tom verejne zmienila až v utorok, uvádza hudobný magazín Billboard.



Bol známy ako producent prevažne rockových kapiel a interpretov - Queen, Journey, Foreigner, Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, The Cars, Devo, Cheap Trick, Alice Cooper, Free, Yes, Nazareth alebo The Smashing Pumpkins.



Kariéru začal ako pomocný zvukový inžinier pre Gusa Dudgeona a Tonyho Viscontiho v londýnskych štúdiách hudobného vydavateľstva Decca, kde spolupracoval na albumoch Davida Bowieho, The Who, The Rolling Stones a ďalších.



Postupne sa vypracoval na hlavného zvukového majstra, pričom sa podpísal pod kultové rockové skladby ako Get It On (T. Rex) či Alright Now (Free).



Čoskoro nato sa premiestnil do nahrávacieho štúdia Trident v londýnskej štvrti Soho, kde začal úzko spolupracovať so začínajúcou skupinou Queen. Produkoval jej debutový album Queen (1973), ako aj nasledujúcu platňu Queen II (1974). Potom sa na chvíľu začal venovať skupine Hawkwind, Robertovi Calvertovi či formáciám Man a The Trammps.



Následne sa vrátil k spolupráci s Queen na albumoch Sheer Heart Attack (1974) a A Night at the Opera (1975), ktorý obsahoval ikonický hit Bohemian Rhapsody. Potom produkoval albumy skupín ako Jet, Pilot a The Cars, ako aj nahrávky popovej speváčky Dusty Springfield.



V roku 1978 sa vrátil k práci na siedmom štúdiovom albume skupiny Queen s názvom Jazz, na ktorom sa objavil i hitový singel Don't Stop Me Now.



Baker pokračoval v produkovaní nahrávok skupín Journey, Foreigner, Cheap Trick, Devo, Mötley Crüe, ale aj spevákov Alice Cooper (platňa Flush the Fashion, 1980) alebo Ozzy Osbourne´(platňa No Rest for the Wicked, 1988). Kariéru zakončil spoluprácou na albume Heaven & Earth formácie Yes z roku 2014, uvádza hudobný magazín NME.



V rámci svojej bohatej profesionálnej dráhy pracoval Roy Thomas Baker koncom 70. a začiatkom 80. rokov pre hudobné vydavateľstvo Elektra. Počas tohto pôsobenia podpísal zmluvy s kapelami ako Metallica, Yello a Simply Red.



Baker sa narodil 10. novembra 1946 v Londýne, zomrel vo svojom dome v Lake Havasu City v americkom štáte Arizona. Zanechal po sebe manželku Tere a brata Alana.