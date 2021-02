Zomrel Ion Mihai Pacepa, vysoko postavený prebehlík na Západ

Bukurešť 17. februára (TASR) - Bývalý popredný rumunský tajný agent Ion Mihai Pacepa, ktorý sa stal najvyššie postaveným prebehlíkom zo sovietskeho bloku, keď emigroval z Rumunska a hľadal azyl v Spojených štátoch, zomrel vo veku 92 rokov v USA. Informovala o tom v utorok stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Pacepa vstúpil do tajnej služby Securitate v roku 1951 a následne zaznamenal kariérny vzostup. V roku 1978, keď emigroval, bol popredným predstaviteľom Securitate a zároveň poradcom diktátora Nicolaea Ceaušesca.



Po tom, ako v USA získal vďaka americkému prezidentovi Jimmymu Carterovi politický azyl, žil Pacepa pod tajnou identitou a vládnou ochranou. Ceaušescu údajne ponúkol odmenu jeden milión dolárov za informácie vedúce k jeho zajatiu alebo zabitiu.



V roku 1987 Pacepa zverejnil pamäti s názvom Červené horizonty: Príbehy komunistického šéfa rozviedky, ktoré boli následne preložené do rumunčiny a výtlačky tejto knihy sa pašovali do Rumunska. Nasledujúci rok z knihy na pokračovanie čítali vo vysielaní RFE/RL, čo vyvolalo v Rumunsku obrovský záujem.



V decembri 1989, keď Rumunsko zažívalo násilné protesty, bol Ceaušescu zatknutý a súdený vojenským tribunálom. Výňatky z Pacepových pamätí boli prečítané do záznamu počas procesu, ktorý sa skončil popravou Ceaušesca a jeho manželky zastrelením.



V roku 2013 Pacepa spolupracoval na knihe s názvom Dezinformácie, v ktorej podrobne opísal, ako pracovala sovietska tajná služba KGB a jej spojenecké spravodajské agentúry na šírení dezinformácií a pretláčaní falošných správ do západných médií.