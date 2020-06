Zomrel izraelský politológ a odborník na fašizmus Zeev Sternhell

Jeruzalem 22. júna (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v nedeľu izraelský politológ, významný odborník na fašizmus a výrazná osobnosť izraelskej ľavice Zeev Sternhell.



O jeho úmrtí informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na oznámenie jeruzalemskej Hebrejskej univerzity, kde Sternhell pôsobil ako profesor politológie.



Sternhell sa narodil v roku 1935 v Poľsku. Počas druhej svetovej vojny prišiel o celú svoju rodinu: jeho otec zomrel po návrate z poľskej armády, matku a sestru zavraždili nacisti. Príbuzní ho potom vydávali za katolíka, vďaka čomu vojnu prežil.



Po druhej svetovej vojne žil vo Francúzsku, odkiaľ v roku 1951, vo veku 16 rokov, odišiel do Izraela.



V roku 1973 bojoval v tzv. jomkipurskej vojne, ale následne stal sa presvedčeným pacifistom, pričom založil mimovládnu organizáciu Mier teraz.



Podporoval mierovú dohodu medzi Izraelom a Egyptom a zapojil sa do boja proti budovaniu židovských osád v okupovanom Predjordánsku, pretože tento zámer považoval za ohrozenie demokracie v Izraeli. Varoval, že plán predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua pripojiť časti okupovaného Predjordánska k územiu židovského štátu bude znamenať "založenie nového štátu apartheidu".



Ako politológ sa venoval výskumu pravice a krajnej pravice vo Francúzsku i Izraeli a bol odborníkom na fašizmus. Vo svojej knihe Zrod fašistickej ideológie, vydanej v roku 1989, napísal, že fašizmus má hlboké korene v európskej civilizácii.



V knihe Zakladajúce mýty Izraela, vydanej v roku 1995, zasa napísal, že socialistické princípy, ktoré zakladatelia štátu uznávajú ako kľúč k vytvoreniu spravodlivej spoločnosti, sú dôsledne rozvracané skutočnou agendou v podobe nacionalistických politických cieľov. Izraelskú ľavicu v poslednom čase označoval za príliš slabú na to, aby sa postavila nárastu ultranacionalizmu v Izraeli.



Zeev Sternhell bol "dobrým príkladom človeka, ktorý úspešne kombinoval akademickú excelentnosť s hlbokým nasadením pre našu spoločnosť a našu krajinu," uviedla vo vyhlásení k jeho úmrtiu Hebrejská univerzita v Jeruzaleme.



V roku 2008, v ktorom získal prestížnu cenu Izraela, bol Sternhell ľahko zranený pri výbuchu rúrkovej bomby nastraženej v jeho dome v Jeruzaleme ultranacionalistickým aktivistom.