Zomrel izraelský spisovateľ a novinár Meir Šalev

Tel Aviv 12. apríla (TASR) — Vo veku 74 rokov zomrel oceňovaný izraelský spisovateľ Meir Šalev, ktorý vo svojich dielach spájal silu biblických príbehov so zložitým životom moderných Izraelčanov. Šalev zomrel v utorok po boji s rakovinou, informoval spravodajský web Times of Israel (TOI).



Šalev začal písať romány ako 40-ročný, predtým napísal tri knihy pre deti. Do sveta beletrie pre dospelých vstúpil v roku 1988 knihou Modrá hora. U izraelských čitateľov mala okamžitý úspech a zo Šaleva urobila jedného z najpopulárnejších súčasných autorov.



Šalevovo majstrovské používanie hebrejčiny pomohlo oživiť opakujúce sa témy jeho diel, ktoré zahŕňali biblické asociácie a mýtické koncepty. V jeho dielach často vystupovali ženy ako zdroj moci stojaci za mužmi v ich zložitých životoch. Neodmysliteľnou súčasťou Šalevovej tvorby bol humor.



Venoval sa aj žánru fantasy a písal pravidelné stĺpčeky pre izraelský denník Jediot achronot.



Jeho knihy boli preložené do 26 jazykov vrátane slovenčiny, v ktorej vyšli tituly ako Moja ruská babka a jej americký vysávač, Dve medvedice, Štyri hostiny, Modrý vrch či Chlapec a holubica.



Šalev slúžil ako vojak v tzv. šesťdňovej vojne a utrpel v nej zranenie v dôsledku postrelenia vojakom izraelskej armády. Vyštudoval psychológiu a svoju profesionálnu dráhu začal ako novinár.



Agentúra DPA podotkla, že Šalev bol zástancom riešenia konfliktu s Palestínčanmi vo forme koexistencie izraelského a palestínskeho štátu.



Bol nositeľom francúzskeho štátneho vyznamenania Rytiera Radu umení a literatúry, ktoré sa udeľuje za významné zásluhy na a za obohatenie francúzskeho kultúrneho dedičstva.