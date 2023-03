Zomrel japonský nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Kenzaburó Óe

Tokio 13. marca (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel japonský laureát Nobelovej ceny za literatúru, významná postava súčasnej japonskej literatúry a pacifista Kenzaburó Óe.



Vydavateľstvo Kódanša vo svojom vyhlásení uviedlo, že Kenzaburó Óe "zomrel na starobu v skorých ranných hodinách 3. marca". Dodalo, že medzičasom prebehol aj pohreb v rodinnom kruhu, informovala agentúra AFP.



Óe bol po Jasunarim Kawabatovi druhým nositeľom Nobelovej ceny za literatúru z Japonska; získal ju v roku 1994.



Jeho romány, poviedky a eseje, silne ovplyvnené francúzskou a americkou literatúrou a literárnou teóriou, sa zaoberajú politickými, sociálnymi a filozofickými otázkami vrátane jadrových zbraní, jadrovej energie, sociálneho nonkonformizmu a existencializmu.



Viaceré z jeho diel sú ovplyvnené osudom jeho syna Hikariho, ktorý sa narodil s poškodeným mozgom, a jeho prijatím do rodiny i spoločnosti.



Óe získal v roku 1994 Nobelovu cenu za literatúru za vytvorenie "imaginárneho sveta, v ktorom sa život a mýtus zlievajú do znepokojujúceho obrazu dnešnej ľudskej situácie".



V tom istom roku bol aj nominovaný japonský Rád kultúry. Ten však odmietol, pretože ho udeľuje japonský cisár. Óe vtedy vysvetlil: "Neuznávam žiadnu autoritu, žiadnu hodnotu, ktorá by bola vyššia ako demokracia."



Óe sa zapojil do pacifistických a protijadrových kampaní a napísal knihy týkajúce sa atómového bombardovania Hirošimy a Nagasaki a komunity ľudí zvaných "hibakuša", ktorí prežili atómové bombardovanie miest Hirošima a Nagasaki.



Kenzaburó Óe povedal, že Japonsko má "etickú zodpovednosť" vzdať sa jadrovej energie po jadrovej katastrofe vo Fukušime, rovnako ako sa podľa povojnovej ústavy zrieklo vlastnej armády.