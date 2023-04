Zomrel jazzový klavirista a skladateľ Ahmad Jamal, mal 92 rokov

Washington 17. apríla (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v nedeľu americký jazzový klavirista, skladateľ a kapelník Ahmad Jamal. Jeho kariéra trvala viac ako sedem desaťročí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Jamal sa priatelil s hudobným velikánom Milesom Davisom. Okrem jeho tvorby ovplyvnil aj ďalších hudobníkov vrátane klaviristu McCoya Tynera.



Jamal, vlastným menom Frederick Russell Jones, sa narodil v Pittsburghu a v roku 1950 konvertoval na islam.



Počas kariéry získal množstvo ocenení vrátane prestížneho francúzskeho Radu umenia a literatúry v roku 2007 a ceny Grammy za celoživotné dielo v roku 2017.



Svojou tvorbou prilákal k jazzu väčší počet poslucháčov populárnej hudby. Vydal zhruba 70 albumov.



Štýl jeho hry býva označovaný ako "úsporný". Týždenník The New Yorker vlani napísal, že v 50. rokoch "bola jeho hudobná koncepcia jednou z najväčších inovácií tej doby".



Jamalovým komerčným prielomom bol album z roku 1958 "At the Pershing: But Not for Me". V rebríčku časopisu Billboard sa udržal viac ako 100 týždňov a bol jednou z najpredávanejších inštrumentálnych platní svojej doby.



Trubkár Miles Davis o ňom vo svojej autobiografii napísal: "Odrovnal ma svojím poňatím priestoru, ľahkosťou dotyku a spôsobom, akým frázoval tóny, akordy a pasáže."



V rozhovore pre denník The Times koncom minulého roka Jamal povedal: "Stále sa vyvíjam - kedykoľvek si sadnem za klavír. Stále prichádzam s novými nápadmi."