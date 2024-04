Zomrel jeden člen posádky bombardéra, ktorý sa zrútil v Rusku

Moskva 19. apríla (TASR) - Jeden člen posádky ruského bombardéra Tu-22M3, ktorý sa zrútil v piatok na juhozápade Ruska, zahynul. Oznámil to gubernátor Stavropoľského kraja Vladimir Vladimirov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že na palube bombardéra boli štyria piloti, ktorí sa katapultovali. Troch záchranári našli krátko po nehode.



"Bohužiaľ tretí člen posádky zomrel. Vyjadrujem úprimnú sústrasť príbuzným a blízkym," uviedol Vladimirov na sociálnej sieti Telegram. Zároveň dodal, že stále prebieha pátranie po štvrtom pilotovi. V skoršom príspevku pritom Vladimirov oznámil, že zvyšní dvaja piloti boli prevezení do nemocnice.



Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno informovalo, že v Stavropoľskom kraji na juhozápade Ruska sa zrútil po dokončení bojovej misie počas návratu na domovské letisko bombardér Tu-22M3. Podľa ruského rezortu bola príčinou nehody technická porucha.



Ukrajinská armáda však krátko po nehode oznámila, že sa jej podarilo prvýkrát zostreliť ruský strategický bombardér Tu-22M3 používaný pri útokoch na ukrajinské mestá.



Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) bol bombardér zostrelený v oblasti 300 kilometrov od Ukrajiny. "Bombardér zvládol doletieť do Stavropoľského kraja, kde sa zrútil," uviedla HUR na sociálnej sieti Telegram.



Vladimirov pritom uviedol, že bombardér sa zrútil v Krasnogvardejskom okrese. Ten je podľa agentúry AFP vzdialený asi 400 kilometrov od východného cípu Krymského polostrova.