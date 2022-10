Zomrel jeden z priekopníkov rockandrollu Jerry Lee Lewis

New York 29. októbra (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel v piatok americký rockandrollový spevák, skladateľ a klavirista Jerry Lee Lewis. Umelec skonal prirodzenou smrťou vo svojom dome v štáte Mississippi, informovala tlačová agentúra AFP.



Lewis zohral kľúčovú úlohu pri formovaní rockandrollu v 50. rokoch - spolu s hviezdami ako Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Johnny Cash, Fats Domino či Buddy Holly. Neskôr sa venoval aj hudobnému žánru country.



Rodák zo štátu Louisiana začal hrať na klavír, keď mal deväť rokov. Medzi jeho najväčšie hity patria Great Balls of Fire, Whole Lotta Shakin' Goin' On a Breathless. V roku 1989 o ňom nakrútili životopisný film s Dennisom Quaidom v hlavnej úlohe.



Lewis má na konte približne 40 štúdiových albumov. Jeho tvorba ovplyvnila mnoho osobností svetovej hudobnej scény vrátane Johna Lennona či Eltona Johna.



V roku 1986 Lewisa uviedli do Rockandrollovej siene slávy. V roku 1989 dostal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. V roku 2005 mu udelili cenu Grammy za celoživotné dielo. Lewis bol sedemkrát ženatý, jeho bratrancom je televízny kazateľ Jimmy Swaggart.