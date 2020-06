Zomrel Jiří Hanák, novinár a signatár Charty 77

Praha 5. júna (TASR) - Po krátkej ťažkej chorobe zomrel signatár Charty 77, český novinár a komentátor denníka Lidové noviny Jiří Hanák. Zomrel v spánku v noci na piatok ako 82-ročný. Informovali o tom Lidové noviny a ďalšie české médiá.



Hanáka označujú za vedúcu osobnosť medzi českými stĺpčekármi. V roku 2005 získal novinársku Cenu Ferdinanda Peroutku, pred piatimi rokmi aj novinársku cenu Opus Vitae.



Správu o jeho smrti potvrdila rodina.



Hanák sa rodil 27. februára 1938. Od roku 1967 pracoval ako redaktor časopisu Reportér, za normalizácie sa musel živiť ako robotník. Niekdajší člen komunistickej strany z rokov 1963 až 1968 bol jedným zo signatárov občianskej iniciatívy Charta 77, kritickej voči vtedajšej politickej moci. Od januára 1988 pôsobil v samizdatových Lidových novinách, kde zostal aj po tom, čo sa stali legálnym denníkom.



Neskôr stál pri zrode časopisu Týden, bol tiež redaktorom Svobodného slova. Mnoho rokov pôsobil ako komentátor denníka Právo. V roku 2016 sa po rokoch vrátil do Lidových novín, kde mu patrila sobotňajšia názorová rubrika Posledné slovo.



"Odchod Jiřího Hanáka je obrovskou stratou nielen pre čitateľov Lidových novín, jeho priateľov a kolegov, ale aj pre celú českú spoločnosť. Považoval som ho za svojho tvrdého, ale trpezlivého učiteľa, začiatkom 90. rokov som mal to šťastie zdieľať s ním zhruba dva roky spoločnú kanceláriu v redakcii Lidových novín na (pražskej) Národnej triede," uviedol k smutnej udalosti šéfredaktor Lidových novín István Léko.



Žáner novinových stĺpčekov pozdvihol, keď v obnovených Lidových novinách a neskôr v Práve písal politicky aktuálne, vtipné a historicky poučné krátke komentáre s pôvabom fejtónu. Bol to nadaný novinár vzdelaný v dejinách a kultúre a dbal aj na krásu jazyka. Mal svojich priaznivcov aj odporcov, väčšinou však nenudil, uviedli Lidové noviny.



Podľa Léka patril Hanák do generácie novinárov, ktorých "charakter zostal vždy pevný, dával prednosť duchovným hodnotám a nikdy nepodľahol volaniu divočiny".