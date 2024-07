Zomrel Jon Landau, producent Titanicu a série Avatar

Los Angekes 7. júla (TASR) — Vo veku 63 rokov zomrel v piatok po 16-mesačnom boji s rakovinou hollywoodsky producent Jon Landau, ktorý produkoval kasové trháky Titanic a Avatar. O jeho úmrtí informovala v sobotu producentova rodina, uviedla agentúra DPA odvolávajúca sa na americké médiá.



Komerčne mimoriadne úspešný film Titanic (1997) produkoval Landau spolu s jeho režisérom Jamesom Cameronom a dostal zaň jedného z 11 Oscarov. Titanic bol prvým filmom, ktorý v kinách zarobil viac ako miliardu amerických dolárov



Landau a Cameronom neskôr spojili svoje sily aj pri produkcii takisto veľmi úspešného sci-fi filmu Avatar (2009), natočeného prelomovou 3D technológiou, a jeho pokračovania Avatar: Cesta vody (2022).



Avatar prekonal komerčný úspech Titanicu, jeho prvé pokračovanie je tretie na zozname. Ďalšie tri pokračovania Avatara majú prísť do kín v rokoch 2025, 2029 a 2031.



„Jon bol vizionár, ktorého mimoriadny talent a vášeň priviedli na plátno k životu niektoré z najnezabudnuteľnejších príbehov. Jeho pozoruhodný prínos pre filmový priemysel zanechal nezmazateľnú stopu a bude nám veľmi chýbať,“ povedal o Landauovi, ktorý by sa 23. júla dožil 64 rokov, Alan Bergman zo spoločnosti Disney Entertainment.



Cameron, s ktorým Landau viedol produkčnú spoločnosť Lightstorm Entertainment, pre portál Deadline uviedol, že Landau bol „neoblomný, starostlivý, neúnavný, empatický a absolútne jedinečný“. "Produkoval skvelé filmy nie tým, že mal moc, ale že šíril radosť z filmovej tvorby," dodal Cameron.



Landau sa narodil v New Yorku. Bol jedným z troch detí televíznych producentov Ely a Edie Landauových. Počas štúdia na strednej škole sa s rodinou presťahoval do Kalifornie. Na produkcii filmu sa prvýkrát podieľal v roku 1987 — išlo o komédiu Muž z kalendára (Campus Man). Bol tiež koproducentom filmov Zlatko, zmenšil som deti (1989) a Dick Tracy (1990).



Vo veku 29 rokov sa stal Landau viceprezidentom pre celovečerné filmy v štúdiu 20th Century Fox, takže mal „pod palcom“ hity ako Sám doma vrátane jeho pokračovania, Otec v sukni či Pravdivé lži, kde sa prvýkrát stretol s Cameronom.