Zomrel kanadský režisér, producent a scenárista Ivan Reitman

Montecito 14. februára (TASR) – Vo veku 75 rokov zomrel v sobotu večer vo svojom dome v Montecite v americkom štáte Kalifornia kanadský režisér, producent a scenárista so slovenskými koreňmi Ivan Reitman. Agentúru AP o tom v nedeľu informovala jeho rodina.



"Naša rodina smúti nad neočakávanou stratou manžela, otca a starého otca, ktorí nás naučil vždy hľadať v živote kúzlo," uviedli v spoločnom vyhlásení jeho deti Jason, Catherine a Caroline. "Teší nás, že jeho práca ako filmára priniesla radosť a šťastie nespočetnému množstvu ďalších ľudí na celom svete. Aj keď v súkromí smútime, dúfame, že tí, ktorí ho poznali vďaka jeho filmom, si ho navždy zapamätajú."



Ivan Reitman sa narodil 27. októbra 1946 v Komárne vo vtedajšom Československu. Jeho rodičia boli židovského pôvodu. Matku počas druhej svetovej vojny odvliekli do koncentračného tábora Osvienčim, otec pôsobil v domácom odboji. Rodina v roku 1951 z Československa emigrovala za príbuznými do Kanady.



Reitman vyrastal v Toronte, potom študoval hudbu a drámu na McMaster University v Hamiltone, kde začal nakrúcať krátke filmy. Necelý rok pracoval pre televíznu stanicu CITY-TV v Toronte. S priateľmi a kapitálom 12.000 dolárov nakrútil v roku 1971 za deväť dní hororovú komédiu Cannibal Girls.



Ako režisér sa presadil v 80. a 90. rokoch najmä rodinnými filmami. Jeho najvýznamnejší úspech prišiel s filmom Lovci duchov z roku 1984, ktorý zarobil celosvetovo takmer 300 miliónov dolárov, získal dve nominácie na Oscara a o päť rokov neskôr sa dočkal aj pokračovania. Táto komédia vyvolala vlnu nakrúcania "duchárskych" filmov.



Úspech zaznamenali aj Reitmanove snímky Orli práva (1986), Dvojičky (1988), Policajt zo škôlky (1990), Dave (1993), Junior (1994) a Šesť dní, sedem nocí (1998).



Reitman opakovane spolupracoval s Arnoldom Schwarzeneggerom, Billom Murrayom, Danom Aykroydom, Kevinom Klineom, Haroldom Ramisom a Sigourney Weaverovou.



Ako filmový producent prerazil v roku 1978 komédiou National Lampoon's Animal House o vysokoškolákoch 60. rokov. V roku 2000 založil produkčnú firmu The Montecito Picture Company.



Vlani prišla do kín snímka Krotitelia duchov: Odkaz, ktorú režíroval Reitmanov syn Jason. Ten je známy vďaka svojim filmom Ďakujeme, že fajčíte a Juno.



Reitmanova dcéra Catherine je divadelná herečka. Spoločne so svojou sestrou Caroline vystupovala v menšej úlohe v jeho filme Deň otcov.