Zomrel Kančha Šerpa, posledný žijúci člen Hillaryho výpravy

Horolezci stoja v rade pri výstupe na najvyššiu horu sveta Mount Everest v Nepále. Foto: TASR/AP

Kančha bol jeden z troch šerpov, ktorí sprevádzali Hillaryho až do posledného tábora pod vrchol, na ktorý vystúpil novozélandský horolezec a šerpa Tenzing Norgay.

Káthmandu 16. októbra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel vo štvrtok nepálsky horolezec Kančha Šerpa. Bol posledný žijúci účastník expedície Edmunda Hillaryho, ktorá 29. mája 1953 preukázateľne ako prvá dosiahla vrchol najvyššiej hory sveta Mount Everest.

Kančha bol jeden z troch šerpov, ktorí sprevádzali Hillaryho až do posledného tábora pod vrchol, na ktorý vystúpil novozélandský horolezec a šerpa Tenzing Norgay. Sám na najvyššiu horu sveta nikdy v živote nevystúpil, hoci pracoval ako horský sprievodca od 19 do 50 rokov. „Zomrel pokojne vo svojom domove. Uzavrela sa tak jedna kapitola horolezectva,“ zverejnila Nepálska horolezecká asociácia podľa AP.
