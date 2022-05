Zomrel štátny sekretár dvoch pápežov, kardinál Angelo Sodano

Rím 28. mája (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v piatok v Ríme taliansky kardinál Angelo Sodano, "pravá ruka" bývalých pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Podľa agentúra AFP to v sobotu oznámil Vatikán.



V telegrame adresovanom rodine, ktorý zverejnil Vatikán, pápež František vzdal Sodanovi hold ako "váženému mužovi cirkvi, ktorý v plnej miere naplnil svoje kňazstvo... v službe Svätej stolici".



Sodano, rodák z regiónu Piemont na severozápade Talianska, zomrel v piatok v Ríme.



Príčinu jeho smrti Vatikán neuviedol. Spravodajský web Vatican News však napísal, že Sodano bol od 9. mája hospitalizovaný so zápalom pľúc v rímskej nemocnici Columbus-Gemelli. Predtým mal pozitívny test na chorobu COVID-19.



Pohreb kardinála Sodana sa bude konať v utorok v Bazilike svätého Petra za účasti pápeža Františka.



Sodano bol v roku 1991 vtedajším pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za vatikánskeho štátneho sekretára. V tejto funkcii potom pápeža sprevádzal na približne 50 zahraničných cestách.



Po zvolení Benedikta XVI. - v roku 2005 - Sodano zostal vo funkcii štátneho sekretára až do septembra 2006.



Vtedajší pápež v roku 2005 schválil aj Sodanovo zvolenie za dekana kardinálskeho kolégia. Túto funkciu Sodano zastával až do Benediktovho odchodu z pápežského úradu v roku 2013.



Web Vatican News informoval, že po smrti kardinála Angela Sodana má kardinálske kolégium 208 členov, z nich 117 sú kardináli-volitelia. Zvyšných 91 kardinálov je bez práva účasti na prípadnom konkláve.



Sodano bol oceňovaný ako skúsený diplomat, ale súčasne bol považovaný za kontroverznú postavu - pre svoje napojenie na čilskú diktatúru, pre svoju záľubu v nákladnom životnom štýle či svoju rolu pri ututlávaní sexuálnych škandálov v cirkvi, obzvlášť v prípade mexického kňaza Marciala Maciela (1920-2008) obvineného z porušovania celibátu, otcovstva viacerých detí a sexuálneho zneužívania detí i mladých mužov.