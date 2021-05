Zomrel Kentaró Miura, autor svetoznámej komiksovej ságy Berserk

Tokio 20. mája (TASR) - Vo veku 54 rokov zomrel Kentaró Miura, autor svetoznámej japonskej mangy (komiksu) Berserk. Miura zomrel 6. mája v Japonsku na akútne roztrhnutie aorty. Jeho smrť oznámili vo štvrtok jeho vydavateľ Hakusensha a časopis Young Animal, v ktorom od roku 1989 publikoval svoje komiksové série.



Japonský karikaturista svojím majstrovským dielom v žánri dark fantasy - Berserk - udržiaval svojich fanúšikov v napätí viac ako 30 rokov, informovala agentúra AFP.



Sága Berserk sa odohráva v temnom a apokalyptickom prostredí a je príbehom o Gutsovi, osamelom bojovníkovi prenasledovanom temnými silami, ktorý sa mstí svojmu bývalému pánovi.



V origináli má Berserk 40 zväzkov. Táto manga sa stala jednou z najpredávanejších manga sérií všetkých čias - v 15 krajinách sveta sa jej predalo viac ako 50 miliónov kópií. Bola tiež adaptovaná do animovaného seriálu dostupného na Netflixe, objavila sa aj v podobe románov, animovaných kinofilmov alebo ako videohry.



V roku 2002 dostal Miura za titul Berserk prestížnu japonskú kultúrnu cenu Osamu Tezuka v kategórii Award of Excellence.



Aj keď niektorých čitateľov mohlo násilie jeho príbehov odradiť, Kentaró Miura bol považovaný za výnimočného dizajnéra so silným zmyslom pre inscenáciu a stvárnenie postáv a príšer. Bol inšpiráciou pre mnohých autorov a tvorcov komiksov a videohier po celom svete.



Vo svojej tvorbe Miura čerpal z európskeho folklóru - postavy škriatkov či trollov, ale aj z klasickej maľby - napr. z diel Francisca Goyu, či Hieronyma Boscha, či z rytín z 19. storočia, napr. Gustava Dorého, anglosaskej kinematografie.