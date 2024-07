Zomrel komik a herec Bob Newhart, mal 94 rokov

New York 19. júla (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel vo štvrtok americký komik a herec Bob Newhart, ktorý sa stal jednou z najväčších televíznych hviezd svojej éry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP a stanice BBC News.



Newhart bol známy svojím suchým humorom. Začínal ako stand-up komik, neskôr prešiel na hereckú dráhu v televízii a filme. Získal množstvo ocenení vrátane troch cien Grammy, ceny Emmy, Zlatého glóbusu a Ceny Marka Twaina za americký humor.



Newhart sa narodil 5. septembra 1929 na predmestí Chicaga v štáte Illinois. Študoval obchodný manažment, potom ho povolali do armády a slúžil v kórejskej vojne.



Nakoniec podpísal zmluvu so spoločnosťou Warner Bros Records a jeho album The Button-Down Mind of Bob Newhart (1960) sa stal prvým komediálnym albumom v hudobnom priemysle, ktorý sa dostal na vrchol rebríčka predajnosti.



V 70. a 80. rokoch hral v dvoch sitkomoch, a až do vysokého veku hosťoval v rozličných programoch. V niekoľkých častiach neskorších populárnych sitkomov Teória veľkého tresku a Mladý Sheldon stvárnil postavu profesora Protóna.



Počas kariéry účinkoval v približne 20 filmoch vrátane Hlava-22 (1970), Svadba naruby (1997) či Vianočný škriatok (2003), pričom išlo zväčša o komediálne úlohy.