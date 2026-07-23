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Zomrel muž, ktorý sa podieľal na krvavom útoku na letisku
Okamoto bol členom trojčlenného komanda Japonskej červenej armády (JRA), ktoré 30. mája 1972 zaútočilo na letisko Lod, dnešné medzinárodné letisko Bena Guriona pri Tel Avive.
Autor TASR
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Bejrút 23. júla (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel vo štvrtok v libanonskom hlavnom meste Bejrút Kózó Okamoto, ktorý sa v roku 1978 podieľal na útoku na izraelské letisko spáchanom v mene Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny (PFLP), informovala agentúra AFP.
Okamoto bol členom trojčlenného komanda Japonskej červenej armády (JRA), ktoré 30. mája 1972 zaútočilo na letisko Lod, dnešné medzinárodné letisko Bena Guriona pri Tel Avive. Pri útoku, ktorý naplánoval PFLP, zahynulo 26 ľudí. Medzi obeťami boli cestujúci aj návštevníci letiska vrátane 17 pútnikov z Portorika.
O život prišli aj dvaja útočníci. Okamoto bol zranený a izraelské úrady ho zadržali. V Izraeli ho neskôr odsúdili na doživotné väzenie. Na slobodu sa dostal v roku 1985 v rámci veľkej výmeny väzňov za zajatých izraelských vojakov.
Po prepustení z väzenia žil niekoľko rokov v táboroch JRA v libanonskom údolí Bikáa. V roku 1997 ho zatkli pre podozrenie z falšovania dokumentov.
Vydaniu do Japonska sa vyhol a v roku 2000 po niekoľkých týždňoch protestov propalestínskych skupín získal v Libanone azyl. Odvtedy žil pod ochranou PFLP, ale v ústraní. Na verejnosti sa objavoval len príležitostne: chodieval na cintorín v Bejrúte, keď sa tam konalo spomienkové podujatie na počesť dvoch členov komanda JRA, ktorí pri útoku na letisku Lod zahynuli.
V Japonsku bol Okamoto naďalej hľadanou osobou, ale v palestínskych utečeneckých táboroch v Libanone bol považovaný za hrdinu.
Kózó Okamoto zomrel vo štvrtok v dome na juhu Bejrútu, ktorý je známy ako bašta proiránskeho hnutia Hizballáh.
Útok na letisku Lod patril v 70. rokoch medzi najkrvavejšie útoky palestínskych ozbrojených skupín. Marxisticko-leninská palestínska organizácia PFLP v tom čase spolupracovala s viacerými zahraničnými militantnými skupinami vrátane JRA.
PFLP je v súčasnosti označovaný za teroristickú organizáciu Spojenými štátmi, Európskou úniou a ďalšími krajinami. Organizácia vznikla v roku 1967 a presadzuje ozbrojený boj proti Izraelu.
Okamoto bol členom trojčlenného komanda Japonskej červenej armády (JRA), ktoré 30. mája 1972 zaútočilo na letisko Lod, dnešné medzinárodné letisko Bena Guriona pri Tel Avive. Pri útoku, ktorý naplánoval PFLP, zahynulo 26 ľudí. Medzi obeťami boli cestujúci aj návštevníci letiska vrátane 17 pútnikov z Portorika.
O život prišli aj dvaja útočníci. Okamoto bol zranený a izraelské úrady ho zadržali. V Izraeli ho neskôr odsúdili na doživotné väzenie. Na slobodu sa dostal v roku 1985 v rámci veľkej výmeny väzňov za zajatých izraelských vojakov.
Po prepustení z väzenia žil niekoľko rokov v táboroch JRA v libanonskom údolí Bikáa. V roku 1997 ho zatkli pre podozrenie z falšovania dokumentov.
Vydaniu do Japonska sa vyhol a v roku 2000 po niekoľkých týždňoch protestov propalestínskych skupín získal v Libanone azyl. Odvtedy žil pod ochranou PFLP, ale v ústraní. Na verejnosti sa objavoval len príležitostne: chodieval na cintorín v Bejrúte, keď sa tam konalo spomienkové podujatie na počesť dvoch členov komanda JRA, ktorí pri útoku na letisku Lod zahynuli.
V Japonsku bol Okamoto naďalej hľadanou osobou, ale v palestínskych utečeneckých táboroch v Libanone bol považovaný za hrdinu.
Kózó Okamoto zomrel vo štvrtok v dome na juhu Bejrútu, ktorý je známy ako bašta proiránskeho hnutia Hizballáh.
Útok na letisku Lod patril v 70. rokoch medzi najkrvavejšie útoky palestínskych ozbrojených skupín. Marxisticko-leninská palestínska organizácia PFLP v tom čase spolupracovala s viacerými zahraničnými militantnými skupinami vrátane JRA.
PFLP je v súčasnosti označovaný za teroristickú organizáciu Spojenými štátmi, Európskou úniou a ďalšími krajinami. Organizácia vznikla v roku 1967 a presadzuje ozbrojený boj proti Izraelu.