Zomrel kuvajtský emir Sabáh al-Ahmad al-Džábir as-Sabáh

Kuvajt 29. septembra (TASR) - Kuvajtský emir šejk Sabáh al-Ahmad al-Džábir as-Sabáh zomrel v utorok vo veku 91 rokov. Oznámila to vo svojom vysielaní kuvajtská štátna televízia a správu následne potvrdil aj kráľovský dvor.



O zdravotnom stave kuvajtského panovníka sa špekulovalo mesiace, od vlaňajšieho roka ho totiž viackrát hospitalizovali, pripomína agentúra DPA.



Emir odletel ešte koncom júla do Spojených štátov, kde absolvoval liečbu po úspešnej operácii, ktorú podstúpil v Kuvajte. Už vlani v septembri Sabáha počas oficiálnej návštevy v USA previezli do nemocnice. Ešte v roku 2007 tam podstúpil operáciu močového ústrojenstva.



Sabáh al-Ahmad al-Džábir as-Sabáh vládol v Kuvajte od januára 2006. K moci sa dostal, keď parlament jednomyseľne zbavil funkcie jeho chorého predchodcu Saada al-Abdalláha as-Sabáha, ktorý vládol len deväť dní.



V posledných rokoch sa nažil o vyriešenie diplomatickej krízy medzi Katarom a štvoricou arabských krajín, v rámci ktorej hral Kuvajt úlohu sprostredkovateľa. Zápasil však aj s vnútropolitickými problémami, ako boli dôsledky protestov tzv. arabskej jari alebo aj kolísavých cien ropy.



Úmrtie emira ohlásila štátna televízia krátko po tom, ako prerušila svoj bežný program a vysielala namiesto neho verše z Koránu, čo okamžite podnietilo špekulácie svetových médií o zdravotnom stave vládcu.



Agentúra AP uvádza, že podľa očakávaní by sa mal novým emirom teraz stať jeho nevlastný brat, korunný princ Nawáf al-Ahmad al-Džábir as-Sabáh, s ktorým mali spoločného otca.