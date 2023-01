Zomrel legendárny fotograf agentúry AP Jack Smith

Domorodý veľrybár hladí nos jednej z dvoch uväznených kalifornských sivých veľrýb, ktoré sa vynárajú na povrch v dýchacom priestore vysekanom v ľade v Severnom ľadovom oceáne neďaleko mesta Barrow na Aljaške 27. októbra 1988. Foto: TASR/AP

Seattle 13. januára (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel legendárny fotograf agentúry Associated Press Jack Smith, ktorý počas svojej kariéry zvečnil unikátne erupcie sopky Saint Helens, únik ropy z tankera Exxon-Valdez, či záber na boxera Mikea Tysona, ako odhryzol časť ucha Evandera Holyfielda, alebo plačúcu krasokorčuliarku Tonyu Hardingovú na olympijských hrách.Smith zomrel 4. januára vo svojom dome v La Mesa v americkom štáte Kalifornia. Mal rakovinu a bol v hospicovej starostlivosti, uviedla jeho manželka Judy pre agentúru AP.Smithova osobnosť zodpovedala jeho 190 centimetrov vysokej postave, napísala AP. Pre svoju zaťatosť a cieľavedomosť bol známy ako pod prezývkou Chainsaw (Reťazová píla).Patril medzi tvrdých, súťaživých a ostrieľaných fotografov, ktorí sa snažili získať dobrú snímku za každú cenu a v akýchkoľvek podmienkach, spomínajú podľa AP viacerí kolegovia.Na svojich kolegov bol náročný a bol mrzutý, ak sa vyslaný fotograf nevrátil so zábermi, aké on považoval za kľúčové. Ale tí, ktorí s ním pracovali, zvykli hovoriť, že vďaka týmto jeho vysokým nárokom sa v profesii posúvali vpred, uviedla AP.