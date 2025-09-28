< sekcia Zahraničie
Zomrel legendárny novinár Georg Stefan Troller, mal 103 rokov
Troller, ktorý sa narodil v Rakúsku, urobil počas života približne 2000 rozhovorov a nakrútil vyše 170 filmov o ľuďoch a ich životných príbehoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 28. septembra (TASR) - Židovsko-americký novinár Georg Stefan Troller, ktorý bol známy svojimi televíznymi rozhovormi, zomrel vo veku 103 rokov, oznámila v sobotu v Paríži jeho dcéra Fenn Trollerová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Troller, ktorý sa narodil v Rakúsku, urobil počas života približne 2000 rozhovorov a nakrútil vyše 170 filmov o ľuďoch a ich životných príbehoch. Tento „ľudský dotyk“ z neho urobil legendu v žurnalistike, azda najväčšiu v povojnovom Nemecku, píše DPA.
V rámci svojej práce viedol rozhovory s celebritami ako Marlene Dietrichová, Ingrid Bergmanová či Muhammad Ali. Vyspovedal však napríklad aj paralyzovaného vietnamského veterána, ktorý mal odvahu nechať sa nakrútiť nahý vo vani, čím odhalil svoju zraniteľnosť.
Ľudia a ich životné príbehy boli vždy v centre Trollerovej pozornosti. Narodil sa v roku 1921 vo Viedni v židovskej rodine obchodníka s kožušinami. V roku 1938 rodina utiekla pred nacistami najprv do Československa, potom do Francúzska a odtiaľ do Spojených štátov.
V roku 1943 bol povolaný do americkej armády a v apríli 1945 pomohol oslobodiť koncentračný tábor Dachau. Vďaka jeho znalosti nemčiny ho Američania priradili k výsluchom vojnových zajatcov.
Po vojne študoval divadlo a štipendium ho v roku 1950 priviedlo na parížsku Sorbonnu, kde sa venoval žurnalistike. Jeho kariéra sa začala v 60. rokoch 20. storočia vysielaním relácie „Pariser Journal“ v západonemeckom rozhlase s témami z Paríža. Neskôr pracoval pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF. Viac než 70 rokov žil vo Francúzsku.
V dlhom rozhovore pri príležitosti jeho 100. narodenín pre bavorský verejnoprávny rozhlas uviedol, že sa chce „ponoriť“ do ľudí, aby pochopil, ako sa stali tým, kým sú. Dokonca sa sám nazval „ľudožrútom“, čo bol jeho spôsob, ako opísať nenásytnú zvedavosť týkajúcu sa životov a osudov iných, uzatvára DPA.
Troller, ktorý sa narodil v Rakúsku, urobil počas života približne 2000 rozhovorov a nakrútil vyše 170 filmov o ľuďoch a ich životných príbehoch. Tento „ľudský dotyk“ z neho urobil legendu v žurnalistike, azda najväčšiu v povojnovom Nemecku, píše DPA.
V rámci svojej práce viedol rozhovory s celebritami ako Marlene Dietrichová, Ingrid Bergmanová či Muhammad Ali. Vyspovedal však napríklad aj paralyzovaného vietnamského veterána, ktorý mal odvahu nechať sa nakrútiť nahý vo vani, čím odhalil svoju zraniteľnosť.
Ľudia a ich životné príbehy boli vždy v centre Trollerovej pozornosti. Narodil sa v roku 1921 vo Viedni v židovskej rodine obchodníka s kožušinami. V roku 1938 rodina utiekla pred nacistami najprv do Československa, potom do Francúzska a odtiaľ do Spojených štátov.
V roku 1943 bol povolaný do americkej armády a v apríli 1945 pomohol oslobodiť koncentračný tábor Dachau. Vďaka jeho znalosti nemčiny ho Američania priradili k výsluchom vojnových zajatcov.
Po vojne študoval divadlo a štipendium ho v roku 1950 priviedlo na parížsku Sorbonnu, kde sa venoval žurnalistike. Jeho kariéra sa začala v 60. rokoch 20. storočia vysielaním relácie „Pariser Journal“ v západonemeckom rozhlase s témami z Paríža. Neskôr pracoval pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF. Viac než 70 rokov žil vo Francúzsku.
V dlhom rozhovore pri príležitosti jeho 100. narodenín pre bavorský verejnoprávny rozhlas uviedol, že sa chce „ponoriť“ do ľudí, aby pochopil, ako sa stali tým, kým sú. Dokonca sa sám nazval „ľudožrútom“, čo bol jeho spôsob, ako opísať nenásytnú zvedavosť týkajúcu sa životov a osudov iných, uzatvára DPA.