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Zomrel líder exilovej Národnej koalície sýrskych revolučných síl
Patril k malej skupine zákonodarcov, ktorí otvorene kritizovali sýrsku vládu a jej hospodársku politiku.
Autor TASR
Damask 25. novembra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel v stredu bývalý sýrsky opozičný poslanec Rijád Saif, ktorý bol za vlády prezidenta Bašára Asada väznený a neskôr stál na čele významného opozičného zoskupenia v exile. O jeho úmrtí informovala rodina, uviedla agentúra AFP.
Saif pôsobil ako poslanec sýrskeho parlamentu za vlády Bašára Asada i jeho otca Háfiza Asada. Patril k malej skupine zákonodarcov, ktorí otvorene kritizovali sýrsku vládu a jej hospodársku politiku.
Vo väzení strávil celkovo osem rokov. Jedným z dôvodov Saifovho uväznenia bolo organizovanie pravidelných diskusných stretnutí o ľudských právach, ktoré sa konali v jeho dome. Tieto diskusie Saif usporadúval počas krátkeho obdobia politického uvoľnenia, známeho ako Damaská jar, ktoré nasledovalo po nástupe Bašára Asada do prezidentského úradu v roku 2000.
Saif odišiel do exilu v júni 2012, rok po vypuknutí občianskej vojny v Sýrii.
Po založení Národnej koalície sýrskych revolučných a opozičných síl (SNC) koncom roka 2012 sa stal jej podpredsedom. V roku 2017 ho zvolili za jej predsedu.
Do Sýrie sa Saif vrátil v decembri 2024 - krátko po tom, čo islamistami vedená koalícia zosadila prezidenta Bašára Asada, čím sa po viac ako 13 rokoch skončila jeho vláda.
Vlani Saifova rodina obnovila diskusné stretnutia vo svojom dome, aj keď sa jeho zdravotný stav sa už zhoršoval.
Saif pôsobil ako poslanec sýrskeho parlamentu za vlády Bašára Asada i jeho otca Háfiza Asada. Patril k malej skupine zákonodarcov, ktorí otvorene kritizovali sýrsku vládu a jej hospodársku politiku.
Vo väzení strávil celkovo osem rokov. Jedným z dôvodov Saifovho uväznenia bolo organizovanie pravidelných diskusných stretnutí o ľudských právach, ktoré sa konali v jeho dome. Tieto diskusie Saif usporadúval počas krátkeho obdobia politického uvoľnenia, známeho ako Damaská jar, ktoré nasledovalo po nástupe Bašára Asada do prezidentského úradu v roku 2000.
Saif odišiel do exilu v júni 2012, rok po vypuknutí občianskej vojny v Sýrii.
Po založení Národnej koalície sýrskych revolučných a opozičných síl (SNC) koncom roka 2012 sa stal jej podpredsedom. V roku 2017 ho zvolili za jej predsedu.
Do Sýrie sa Saif vrátil v decembri 2024 - krátko po tom, čo islamistami vedená koalícia zosadila prezidenta Bašára Asada, čím sa po viac ako 13 rokoch skončila jeho vláda.
Vlani Saifova rodina obnovila diskusné stretnutia vo svojom dome, aj keď sa jeho zdravotný stav sa už zhoršoval.