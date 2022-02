Zomrel literárny historik Radko Pytlík, znalec Haška, Kafku a Hrabala

Na archívnej snímke Jaroslav Hašek. Foto: TASR/Wikipédia

Praha 1. februára (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel v pondelok v Prahe český literárny historik a spisovateľ Radko Pytlík. Denníku Právo to v utorok oznámil jeho priateľ, prezident medzinárodnej Spoločnosti Jaroslava Haška a vnuk tohto spisovateľa Richard Hašek, informuje spravodajský webový portál Novinky.cz.Predmetom odborného záujmu Radka Pytlíka bola česká literatúra od prelomu 20. storočia po súčasnosť. Venoval sa Jaroslavovi Haškovi, Franzovi Kafkovi, Bohumilovi Hrabalovi, Jaroslavovi Kratochvílovi, ale aj Fiodorovi Dostojevskému a ďalším. Do povedomia čitateľskej verejnosti sa dostal tiež svojimi prácami o humore.Jeho najvýznamnejšia monografia "" vyšla aj v poľštine, ruštine, slovenčine, slovinčine a maďarčine.Pytlík sa narodil 8. októbra 1928 v Prahe. Ako študent v roku 1945 počas Pražského povstania bránil legendárnu barikádu pri rieke v Holešoviciach. Po maturite na gymnáziu v roku 1947 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorú absolvoval v roku 1952 prácou Počátky tvorby Jaroslava Haška.V roku 1955 nastúpil do Ústavu českej a svetovej literatúry Československej akadémie vied v Prahe, kde zostal po celú svoju vedeckú kariéru.Bol editorom spisov Jaroslava Haška aj množstva výberov z jeho poviedkovej tvorby. Za pripomenutie stoja tiež jeho diela Vyprávění o Bohumilu Hrabalovi, Pražská mozaika Franze Kafky, Fenomenologie humoru, Trn v zrcadle doby alebo monografia F. M. Dostojevskij – Život a dílo.Až do konca života sa venoval literárnej histórii, najmä dielu autora nesmrteľného Švejka, ktorý bol preložený do 58 jazykov. V roku 2013, keď mal 85 rokov, vydal rozsiahly faktografický súbor Jaroslav Hašek - Data, fakty, dokumenty." zveril sa Právu v roku 2019, keď vydal publikáciu Křížem krážem Evropou – Jak vznikl Švejk.Radko Pytlík mal so svojou druhou manželkou Věrou Dykovou, ktorá je dlhoročnou pracovníčkou Pamätníka národného písomníctva a vedie vydavateľstvo Emporius, dcéru a syna – 35-ročného známeho speváka a herca Vojtěcha Dyka.