Zomrel magnát Robert Durst, ktorý sa v dokumente priznal k vražde

New York 11. januára (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel v pondelok na zástavu srdca americký milionár a realitný magnát Robert Durst, ktorý si odpykával doživotie za vraždu jeho najlepšej priateľky, ktorá mu v prípade záhadného zmiznutia jeho manželky poskytla falošné alibi. O Durstovom úmrtí informoval jeho právnik, píše agentúra Reuters.



Durst sa stal známym po tom, ako v roku 1982 bez stopy zmizla jeho manželka, ktorej telo sa nikdy nenašlo. Durst bol v prípade zmiznutia jeho manželky od začiatku hlavným podozrivým a nasledujúce štyri desaťročia tak strávil prevažne na úteku. Nakoniec bol vlani v septembri uznaný vinným z vraždy novinárky a svojej priateľky Susan Bermanovej. Tú podľa prokuratúry v roku 2000 zastrelil pre obavy, že žena úradom prezradí pravdu o jeho flaošnom alibi. V októbri dostal Durst doživotný trest, ktorý si odpykával v zdravotníckom zariadení pre trestancov na okraji mesta Stockton v americkom štáte Kalifornia.



K vražde Bermanovej sa Durst nechtiac priznal v dokumente, ktorý o ňom v roku 2015 nakrútila spoločnosť HBO. Usvedčil ho rozhovor, ktorý viedol sám so sebou v kúpeľni, keď bol jeho mikrofón stále zapnutý. "Čo som to do pekla urobil? Zabil som ich všetkých, samozrejme," zachytil mikrofón Durstove slová. Po rozsudku v prípade smrti Bermanovej bol prvýkrát formálne obvinený aj z vraždy jeho nezvestnej manželky Kathleen McCormackovej.



Durst bol tiež podozrivým aj v prípade vraždy Morrisa Blacka. Ten v roku 2001 ako Durstov sused odhalil totožnosť realitného magnáta, keď sa po smrti Bermanovej ukrýval v meste Galveston v americkom štáte Texas a vydával sa za nemú ženu.



Ako uvádza Reuters, Durst trpel viacerými chronickými chorobami. Krátko po vynesení októbrového rozsudku jeho právnik uviedol, že sa tiež nakazil ochorením COVID-19.