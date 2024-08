Zomrel maorijský kráľ Tuheitia

Wellington 30. augusta (TASR) - Kráľ pôvodného novozélandského maorijského obyvateľstva Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII. zomrel v piatok vo veku 69 rokov. Len pred niekoľkými dňami oslávil 18. rok na tróne. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Tuheitia bol siedmym monarchom hnutia Kiingitanga (Maorijské kráľovské hnutie), ktoré vzniklo v roku 1858 s cieľom zjednotiť kmene domorodých Maoriov vo svetle britskej kolonizácie.



Kráľ zomrel v nemocnici po operácii srdca, uviedol hovorca hnutia. Maorijský kráľ má prevažne reprezentatívnu, no napriek tomu dôležitú funkciu na Novom Zélande, kde Maoriovia tvoria takmer 20 percent obyvateľov.



Novozélandský premiér Christopher Luxon vzdal hold Tuheitiovi s tým, že jeho neochvejná oddanosť svojmu ľudu a neúnavné úsilie zachovávať hodnoty a tradície Maoriov zanechali na krajine nezmazateľnú stopu.



V posledných mesiacoch Tuheitia koordinoval rozhovory Maoriov o národnej jednote, ktoré sa konali v reakcii na politiku Luxonovej stredopravej vlády. Kritici ju obviňujú, že je zameraná proti Maoriom a snaží sa zrušiť opatrenia v prospech domorodého obyvateľstva.



Britský kráľ Karol III., ktorý je hlavou štátu Nového Zélandu, vo vyhlásení uviedol, že ho s manželkou Kamilou hlboko zarmútila správa o smrti Tuheitiu. "Bolo mi najväčším potešením poznať Kiingiho Tuheitiu celé desaťročia. Bol hlboko oddaný budovaniu silnej budúcnosti pre Maoriov a Nový Zéland, založenú na kultúre, tradíciách a uzdravovaní, ktoré vykonával s múdrosťou a súcitom," uviedol.



Týždeň pred úmrtím Tuheitiu cestovali tisíce ľudí do ústredia hnutia v meste Ngaruawahia na Severnom ostrove na každoročné oslavy nástupu kráľa na trón.



Nového kráľa by si hnutie Kiingitanga malo zvoliť pred budúcotýždňovým pohrebom Tuheitiu, ktorého pochovajú na hore Taupiri.