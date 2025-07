Zomrel Mark Snow, autor titulnej skladby seriálu Akty X

Los Angeles 5. júla (TASR) — Vo veku 78 rokov zomrel v piatok hudobný skladateľ Mark Snow, ktorý zložil titulnú skladbu ku kultovému televíznemu seriálu Akty X. Agentúre AFP to potvrdil jeho agent, nekonkretizoval však príčinu smrti.



Časopis Variety uviedol, že Snow zomrel vo svojom dome v štáte Connecticut.



Okrem titulnej melódie k Aktom X, ktorá bola vydaná ako singel v roku 1996 a bodovala aj v hudobných rebríčkoch, Snow skomponoval hudbu k viac ako 200 epizódam úspešného sci-fi seriálu vysielaného v rokoch 1993 – 2002 a obom celovečerným filmom.



Jeho hlavnými postavami sú agenti FBI Dana Scullyová a Fox Mulder, ktorí riešia záhadné prípady zaradené medzi takzvané Akty X – sú to prípady, ktoré sa vyšetrovateľom FBI nepodarilo objasniť konvenčnými postupmi.



Snow, narodený ako Martin Fulterman 26. augusta 1946 v New Yorku, vyrastal v Brooklyne a navštevoval prestížnu newyorskú umeleckú školu Juilliard School.



Hudbu pre televízne produkcie začal skladať koncom 70. rokov. Počas svojej kariéry získal 15 nominácií na cenu Emmy, z toho šesť za Akty X, nikdy ju však nedostal.



Okrem seriálu Akty X Snow zložil hudbu aj k ďalším americkým televíznym seriálom, ako sú Spravodlivosť v krvi, Smallville, T.J. Hooker či Hart a Hartová.



S manželkou Glynnis mal Snow tri dcéry.