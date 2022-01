Zomrel Michael Lang, spoluorganizátor festivalu Woodstock z roku 1969

New York 9. januára (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel v sobotu Michael Lang, promotér hudobných koncertov, producent a umelecký riaditeľ, ktorý je známy najmä ako oficiálny producent festivalu Woodstock Music Art Festival z augusta roku 1969. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Lang zomrel na komplikácie non-Hodgkinovho lymfómu v nemocnici Sloan Kettering v New Yorku, dodala AP.



Spolu s partnermi Artiem Kornfeldom, Johnom Robertsom a Joelom Rosenmanom Michael Lang zorganizoval v lete roku 1969 festival označený ako "tri dni mieru a hudby".



Šlo o obdobie, keď zúrila vojna vo Vietname a rástol počet mladých Američanov, ktorí boli nepokojní s "tradičným" životným štýlom a prijali nový, ktorý mal byť oslavou slobody prejavu.



V dedine Betel, ležiacej asi 80 kilometrov severozápadne od New Yorku, sa na festivale zišlo asi 400.000 ľudí, ktorí prežili kilometre dlhé dopravné zápchy, prívalové dažde, nedostatok potravín a preťažené sanitárne zariadenia.



Na hlavnom pódiu festivalu - na úpätí kopca na pozemku, ktorý vlastnil farmár Max Yasgur - sa konalo viac ako 30 vystúpení, pričom sa návštevníci dočkali ikonických vystúpení napr. Jimiho Hendrixa, Carlosa Santanu, The Who a Jefferson Airplane.



Lang a ďalší sa v roku 2019 snažili usporiadať koncert pri príležitosti 50. výročia pôvodného Woodstocku, ale tento ich projekt nevyšiel pre finančné problémy a ťažkosti so zabezpečením miesta konania.



V rozhovore pre agentúru AP Lang svojho času povedal, že to bola bizarná skúsenosť a povedal, že stále dúfa, že koncert v budúcnosti usporiada.



Aj keď sa Woodstock často považuje za akúsi šablónu pre veľké hudobné festivaly, nebol prvý, ktorý sa konal v USA. Dva roky pred ním sa na Monterey Pop festival v Kalifornii zišlo asi 200.000 ľudí a v roku 1968 sa konal Miami Pop Festival, ktorý organizoval Lang. Woodstock má však napriek tomu nezmazateľné miesto v histórii, uviedla AP.