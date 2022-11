Zomrel Michal Ambrož; frontman skupín Jasná páka a Hudba Praha

Praha 1. novembra (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrel v pondelok po dlhšej chorobe český rockový spevák, skladateľ, textár a gitarista Michal Ambrož, známy ako frontman skupín Jasná páka, Hudba Praha a Divoký srdce. TASR správu prevzala zo spravodajského portálu iDnes.cz.



Jeho poslednou nahrávkou sa tento rok v apríli stalo EP skupiny Jasná páka s názvom "Starej bejt každej neumí". Kapela, ktorá je spoločne s Pražským výběrom považovaná za symbol českej novej vlny, vydala toto EP so štyrmi skladbami.



So skupinou Hudba Praha vydal Ambrož v roku 2019 štúdiový album s názvom "Michal Ambrož & Hudba Praha". Napriek tomu, že ho nahrala nová zostava, album hudobne nadväzuje na náladu piesní skupiny z polovice 80. rokov.



Predchádzajúca zostava Hudby Praha sa rozpadla pred ôsmimi rokmi. Vznikli dva súbory, ktoré nadviazali na jej tradíciu - Hudba Praha Band a Michal Ambrož & Hudba Praha.



Hudbu Praha založil Ambrož v roku 1984 po zákaze Jasnej páky, ktorá sa v článku "Nová vlna" so starým obsahom v časopise Tribuna ocitla na čiernej listine.



Článok, ktorý bol podpísaný fiktívnym menom Jan Krýzl, odštartoval perzekúciu alternatívnej českej rockovej scény, ktorá zasiahla predovšetkým predstaviteľov punku a novej vlny.



Ambrož sa narodil 23. januára 1954 v Havlíčkovom Brode. Pôsobil aj ako moderátor na rozhlasovej stanici Radio Beat.