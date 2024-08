Zomrel Miroslav Bernat, jeden z posledných duklianskych veteránov

Praha 7. augusta (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrel v noci na utorok český vojnový veterán Miroslav Bernat, jeden z posledných účastníkov bojov na Dukle počas 2. svetovej vojny, oznámil historik Jiří Klůc. TASR o tom informuje podľa webového portálu Echo24.



Bernat bol volyňský Čech, ktorý sa v marci 1944 dobrovoľne prihlásil do československej zahraničnej armády v bývalom Sovietskom zväze. Počas karpatsko-duklianskej operácie bol zranený a neskôr oslobodzoval východné Slovensko.



Bernat sa narodil 15. februára 1924 v Teremne na dnešnej Ukrajine. K jeho tohtoročným 100. narodeninám mu blahoželalo české ministerstvo obrany.



Vyučil sa za automechanika. V armáde najprv slúžil ako spojka a potom, ako získal vodičské oprávnenie pre nákladný automobil, slúžil pri 3. mínometnom oddiele 1. delostreleckého pluku ako vodič nákladného vozidla.



Zúčastnil sa aj na bojoch pri Krosne. Pri obci Zyndranowa utrpel zranenie zápästia. Neskôr sa podieľal na oslobodzovaní Prešova a Liptovského Mikuláša.



V Liptovskom Mikuláši ochorel na obojstranný zápal pľúc a lekári mu potom diagnostikovali tuberkulózu. Dňa 27. februára 1945 bol od náhradného pluku v Košiciach prepustený na trvalú dovolenku, uviedol Klůc.



Vo februári 1947 odišiel z Volyne späť do Československa. Najskôr sa usadil v Libočanoch v okrese Louny. Najdlhšiu časť života strávil vo Volevčiciach v okrese Most. Pracoval na štátnych majetkoch a v uhoľnej elektrárni v Počeradoch.