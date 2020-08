Zomrel mladší brat Donalda Trumpa

Washington 16. augusta (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrel v sobotu Robert Trump, mladší brat amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prezident to oznámil vo svojom vyhlásení, informovala agentúra Reuters.



"S ťažkým srdcom zdieľam, že môj úžasný brat Robert dnes večer pokojne zomrel. Nebol to iba môj brat, bol to môj najlepší priateľ. Bude mi veľmi chýbať, ale opäť sa stretneme. Jeho pamiatka bude žiť navždy v mojom srdci. Robert, milujem ťa. Odpočívaj v pokoji," uviedol Trump.



Robert Trump zomrel deň potom, čo ho jeho o dva roky starší brat Donald navštívil v nemocnici v New Yorku.



Médiá v piatok informovali, že podrobnosti o zdravotnom stave Roberta Trumpa nie sú známe, podľa viacerých zdrojov bol však "veľmi chorý".



Robert Trump strávil už v júni viac ako týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Mount Sinai v New Yorku.