Zomrel mladý Čech, ktorý vyliezol na strechu viedenského idúceho metra

Viedeň 7. novembra (TASR) - Po nehode skupiny mladíkov, ktorí v rakúskej metropole Viedeň vyliezli na strechu idúceho vlaku metra a následne narazili do nadchodu, podľahol ťažkým zraneniam aj 18-ročný Čech, oznámila vo štvrtok viedenská univerzitná nemocnica. TASR informuje podľa agentúry APA.



K nehode došlo ešte 29. októbra na viedenskej stanici metra Schönbrunn. Zraneniam predtým podľahol aj 17-ročný mladík, ktorého rakúske médiá mylne označovali ako Čecha, avšak podľa českého ministerstva zahraničných vecí išlo o občana Ukrajiny s trvalým pobytom v ČR.



Na vozeň vlaku metra prichádzajúceho zo stanice z viedenského okruhu Hütteldorf vyliezli 29. októbra krátko po 16.00 h dovedna štyria mladíci s cieľom "zasurfovať si" na idúcej súprave. Keď však vlak metra vchádzal do stanice Schönbrunn, dvaja mladíci sa v eufórii postojačky otočili chrbtom k smeru jazdy, zjavne si neuvedomujúc, že vlak sa vsunie pod nadchod pre chodcov. Pri náraze utrpeli ťažké zranenia. Ďalší 16-ročný mladík utrpel ľahšie zranenia, 13-ročný chlapec vyviazol bez zranení.



Skupina mladíkov si z akcie robila videá, na internete sa objavil aj záznam z nárazu.



Mestský dopravný podnik Wiener Linien upozorňuje na to, že takéto kúsky a skúšky odvahy sú spojené s ohrozením života. "Dôrazne apelujeme, aby sa upustilo od takýchto ľahkovážnych a životu nebezpečných akcií. Žiadne video na TikToku, žiadna skúška odvahy alebo selfie na svete nie sú hodné toho, aby niekto vyliezol na strechu metra alebo električky a riskoval tak svoj život," uviedla hovorkyňa dopravného podniku.