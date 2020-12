Zomrel módny návrhár Pierre Cardin

Na archívnej snímke zo 7. septembra 1967 talianska herečka Gina Lollobrigida a francúzsky módny návrhár Pierre Cardin prichádzajú na letisko v Benátkach. Vo veku 98 rokov zomrel v utorok 29. decembra 2020 francúzsky módny návrhár Pierre Cardin, uznávaný za svoje vizionárske výtvory, ale aj za to, že priblížil štýlové odevy masám. Foto: TASR/AP

Paríž 29. decembra (TASR) - Vo veku 98 rokov zomrel v utorok francúzsky módny návrhár Pierre Cardin, uznávaný za svoje vizionárske výtvory, ale aj za to, že priblížil štýlové odevy masám. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na jeho rodinu.Cardin, ktorý sa narodil v roku 1922 v Taliansku, ale ako malé dieťa s rodičmi emigroval do Francúzska, skonal v nemocnici na západe Paríža.Cardin v 60. a 70. rokoch obohatil módne štýly o futuristický vzhľad. Bol tiež známy prepracovaním módneho priemyslu tým, že úspešne licencoval svoju obchodnú značku a pristúpil k prezieravým obchodným ťahom.Cardin vyrastal vo francúzskom meste Saint-Étienne a ako 17-ročný sa vyučil za krajčíra v meste Vichy, pričom už vtedy sa špecializoval na dámske šaty.Po tom, ako sa presťahoval do Paríža, navrhol kostýmy do filmu Kráska a zviera (1947) režiséra Jeana Cocteaua. Po období strávenom u Christiana Diora založil v roku 1950 svoju vlastnú módnu značku.Jeho globálne impérium malo silné zastúpenie aj v Japonsku. V roku 1978 podpísal produkčné dohody aj s vtedajším Sovietskym zväzom. Stal sa tiež prvým francúzskym návrhárom, ktorý - o rok nato - nadviazal obchodné vzťahy aj s Čínou.Pierre Cardin ako prvý návrhár mal v roku 1991 svoju módnu prehliadku na Červenom námestí v Moskve, ktorá prilákala 200.000 ľudí.